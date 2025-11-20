InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat

Ładowanie...

Aktualizacja zasad działania InPostu będzie obowiązywać od 27 listopada 2025 r. W tym czasi firma wprowadzi "pozytywne" zmiany w zakresie przypisania kodów pocztowych w ramach organizacji podziału strefowego. Z perspektywy nas, klientów najważniejsze jest to, że dzięki temu będzie prościej nadawać przesyłki, które zostaną dostarczone już na następny dzień.

InPost wydłuża godziny odbioru paczek w całym kraju

Godziny graniczne nadań paczek to wartości wykorzystywane przez InPost, od których zależy, czy paczka zostanie odebrana przez kuriera jeszcze w tym samym dniu roboczym. Jeśli nadamy przesyłkę do tego momentu, jest ogromna szansa, że paczka trafi do odbiorcy następnego dnia. Godziny graniczne zostały przypisane do czterech stref:

strefa A - do godz. 16:00;

strefa B - do godz. 15:00;

strefa C - do godz. 14:00;

strefa D - do godz. 13:00.

Jak sprawdzić, do której strefy należy nasz najbliższy Paczkomat lub PaczkoPunkt (albo adres)? Do każdego kodu pocztowego firma przypisuje określoną strefę. Najczęściej jest taka, że strefa A to duże miasta, B - średnie, a C i D - wsie. Strefę można sprawdzić na dedykowanej stronie InPostu.

InPost 27 listopada aktualizuje przypisanie kodów pocztowych. Tym sposobem wydłuża graniczne godziny nadań paczek za pomocą Paczkomatu, PaczkoPunktu lub kuriera na żądanie dla wybranych 176 kodów pocztowych w całym kraju.

W praktyce będzie wyglądać to tak, że w wielu miejscach w Polsce niższe strefy awansują na wyższe. Tam, gdzie wcześniej obowiązywała strefa B, zostanie uruchomiona strefa A. Powinno to dotyczyć także niższych stref C i D. W zależności, do której strefy trafi nasz kod pocztowy.

Firma kurierska jednak nie ujawnia dokładnej listy miejsc, w których będzie można skorzystać z wydłużonych granicznych godzin nadań paczek. Warto podkreślić, że to już trzecia tego typu zmiana w tym roku w celu realizowania późniejszych odbiorów przesyłek.

Wcześniej w tym roku od 31 lipca wydłużono godziny dla 365 kodów pocztowych, a od 19 maja dla 650 kodów. Dzięki temu łącznie w 1191 lokalizacjach można później nadawać paczki, które ruszą w dalszą drogę jeszcze tego samego dnia roboczego. Dla klientów korzystających ze stałych podjazdów kurierskich nic się nie zmienia.

Obrazek główny: MAXSHOT.PL / Shutterstock.com

Albert Żurek 20.11.2025 16:17

