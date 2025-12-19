Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Dreame z pierwszym smartfonem. Jedzie posprzątać Androida

Dreame najwyraźniej planuje wejść na rynek smartfonów. W internecie pojawiły się informacje na temat pierwszego telefonu marki. Zapowiada się naprawdę nieźle.

Albert Żurek
dreame ifa 2025 00
REKLAMA

Tak - chodzi dokładnie o tę samą firmę, która jest znana z odkurzaczy bezprzewodowych oraz robotów sprzątających. Producent od dłuższego czasu chce rozszerzać swoją działalność o kolejne rynki - np. klimatyzatory, a nawet samochody elektryczne. Smartfony też wyglądają ciekawie.

REKLAMA

Dreame z pierwszym smartfonem w historii. Wiemy, jak będzie wyglądać

Do sieci wyciekły informacje na temat Dreame E1. Telefon noszący nazwę W5110 pojawił się w bazie danych Europejskiego rejestru etykiet energetycznych Komisji Europejskiej (EPREL). Do internetu trafiła też instrukcja obsługi, w której zawarto specyfikację techniczną urządzenia.

Jak prezentują się możliwości pierwszego telefonu Dreame? Następująco:

  • ekran: 6,67 cala, technologia AMOLED z czytnikiem pod wyświetlaczem;
  • aparat główny: 108 Mpix;
  • aparat przedni: 50 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh;
  • ładowanie przewodowe: 33 W;
  • hybrydowy dual SIM z obsługą microSD;
  • łączności: 5G, NFC, 3,5 mm audio;
  • wodoszczelność: IP64.

Etykieta zdradza, że urządzenie otrzymało klasyfikację A pod względem efektywności energetycznej oraz B pod względem wytrzymałości na upadki oraz możliwości naprawy. Akumulator ma natomiast charakteryzować się wytrzymałością na poziomie 800 cykli ładowania, zanim kondycja spadnie poniżej 80 proc. Dodam, że to minimalna wartość, jaką wymaga Unia Europejska. W iPhone’ach najczęściej jest to 1000, a np. w Samsungach żywotność sięga 2000 cykli. 

Pierwszy smartfon wygląda na propozycję ze średniej półki cenowej z Androidem. Najprawdopodobniej będzie to tanie urządzenie, które zachęci niezłymi możliwościami w niskiej cenie. Etykieta energetyczna potwierdza, że sprzęt pojawi się w Unii Europejskiej, więc możemy się go spodziewać także w Polsce. 

Dreame w kraju nad Wisłą ma mocną pozycję jako producent dobrze wycenionych odkurzaczy, więc strategia wejścia na początek z przystępnym cenowo telefonem może być najbardziej sensowna. Podobne rozwiązania stosowali inni różni producenci smartfonów z Chin tacy jak Xiaomi, a potem realme. Marki początkowo skupiały się tylko na tańszych urządzeniach, aby stworzyć mocne uznanie wśród kupujących i następnie wchodzić na coraz wyższe segmenty urządzeń.

Nie wiemy jeszcze, kiedy sprzęt trafi na rynek i ile będzie kosztować. Miejmy nadzieję, że faktycznie trafi do Polski. Dodatkowa konkurencja na rynku telefonów zawsze jest mile widziana. 

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
19.12.2025 17:09
Tagi: AndroidDreameSmartfonyTelefony
Najnowsze
17:02
Dobry skutek drogiej pamięci. Twórcy gier znów zaczną się starać
Aktualizacja: 2025-12-19T17:02:36+01:00
16:49
Kandydat na zdjęcie roku. Złapaliśmy czołówkę dwóch protoplanet
Aktualizacja: 2025-12-19T16:49:24+01:00
16:42
Gemini ma świetną nowość. Tak wygodna edycja zdjęć to bajka
Aktualizacja: 2025-12-19T16:42:25+01:00
15:36
Przez ruskie drony Polacy biegli po gotówkę. Mamy wojnę w głowach
Aktualizacja: 2025-12-19T15:36:11+01:00
15:21
Taki jest iPhone składany w pół. Przyznaję, wygląda świetnie
Aktualizacja: 2025-12-19T15:21:00+01:00
15:04
Polska ma odpowiedź na najgroźniejsze drony. To ma być światowy hit
Aktualizacja: 2025-12-19T15:04:01+01:00
14:57
Jaki prezent dla kreatywnych? Myszka do pracy na Święta
Aktualizacja: 2025-12-19T14:57:27+01:00
13:20
Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką
Aktualizacja: 2025-12-19T13:20:56+01:00
13:01
Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz
Aktualizacja: 2025-12-19T13:01:04+01:00
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA