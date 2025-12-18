Logo
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe

Ktoś postanowił sprawić, żeby iPhone był bardziej przyjazny rozbudowie pamięci i dodał wsparcie microSD. Stworzył w tym celu specjalne etui, które wyposażono też w dodatkowy ekran.

Albert Żurek
iPhone z microSD
Praktycznie każdy z nas nosi na swoim telefonie etui - to przecież kwestia większego bezpieczeństwa, która może uchronić sprzęt przed drogimi naprawami. Dlaczego więc ubranko smartfona nie mogłoby być bardziej wielofunkcyjne? Twórcy etui Selfix połączyli ochronę z funkcjonalnością i wyszło coś naprawdę fajnego.

iPhone obsłuży kartę microSD. Apple by tego nigdy nie zrobił

Od początku historii iPhone’a Apple nigdy nie zdecydował się wprowadzić do swoich smartfonów gniazda na kartę microSD. Aby mieć więcej pamięci na pliki i zdjęcia gigant wymagał dopłaty do bardziej zaawansowanej, większej wersji pamięciowej. W świecie Androida natomiast karty rozszerzeń były standardem jeszcze do niedawna - w Samsungu Galaxy S20 z 2020 r. można było zainstalować microSD.

Firma Dockcase, która opracowała etui Selfiex daje teraz możliwość obsługi większej pamięci w iPhone. Jak to niby ma wyglądać? Tak, że w wewnętrznej stronie etui znajdziemy wcięcie na kartę microSD. To rozwiązanie, które przypomina mi dawne telefony z otwieranymi panelami tylnymi, w których karty microSD często miewały sloty na SIM i SD pod baterią lub tuż obok niej.

Aby microSD mogła łączyć się z iPhonem producent zastosował w etui dedykowany port USB-C. Na szczęście nie przeszkadza on w ładowaniu telefonu przewodowo - po prostu energia będzie przechodzić przez drugą warstwę. Dzięki rozwiązaniu użytkownik takiej obudowy będzie mógł zastosować swoją kartę microSD i przechowywać na niej dodatkowe pliki takie jak zdjęcia czy filmy. 

Nie jest to rozwiązanie, które całkowicie naprawi problem braku pamięci w iPhone. Nie zainstalujemy na nim np. aplikacji, ponieważ iPhone’y nigdy natywnie nie wspierały kart microSD. Mimo wszystko microSD może być tanią alternatywą np. dla chmury iCloud+, która co prawda jest bardzo wygodna, ale wymaga miesięcznej opłaty - 5 zł/mies. za pakiet 50 GB, 15 zł za 200 GB i 50 zł za 2 TB. 

Jest to też tani zamiennik dla wyższych wersji pamięciowych iPhone’a. Wszystkie modele z serii 17 oferują co najmniej 256 GB, natomiast każde podwojenie przestrzeni na pliki kosztuje dodatkowe 1000 zł. Więc np. w przypadku iPhone’a 17 Pro Max 1 TB trzeba zapłacić ponad 8000 zł. Tymczasem microSD 512 GB kosztuje ok. 200 zł. Etui Selfix wspiera karty do 2 TB - pamięcią możemy zarządzać w aplikacji Pliki w zakładce Przeglądaj.

Etui wspiera też dodatkowy ekran do zdjęć selfie

Kolejnym równie ciekawym rozwiązaniem Selfix jest dedykowany zewnętrzny ekran w kształcie koła. To 1,6-calowy panel AMOLED pracujący w rozdzielczości 480 × 480 pikseli. Do czego on służy? Np. do wyświetlania podglądu z tylnej kamery podczas robienia zdjęć. Może trochę wpłynąć na czas pracy iPhone’a - producent stworzył przycisk, który dezaktywuje dodatkowy panel, gdy nie będziemy go potrzebować.

Takie etui będzie kosztować 99 dol. i kupimy je w 2026 r. za sprawą serwisu Kickstarter. Pierwsi nabywcy mają dostać rabat. Propozycja została stworzona z myślą o iPhone 17 Pro i 17 Pro Max.

Albert Żurek
18.12.2025 13:19
Tagi: AppleiPhonemicroSDSmartfony
