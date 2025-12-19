Ładowanie...

Jeśli planowaliście zakup na święta smartfona w cenie ok. 2 tys. zł i mieliście już wybrany model, to warto sprawdzić, czy świeżo zaprezentowany Xiaomi nie będzie lepszym wyborem. Do oferty firmy dołączył właśnie Redmi Note 15+ 5G, którego miałem okazję sprawdzić już w praktyce. Urządzenie cechuje się, zwłaszcza jak na tę półkę cenową, naprawdę niezłą specyfikacją - aczkolwiek w wersji europejskiej jest ona nieco inna niż w tej na rynek chiński. Sprawdźmy, co dokładnie ma do zaoferowania.

Redmi Note 15+ 5G od Xiaomi - ekran i design

Mamy tutaj do czynienia ze smartfonem o ogromnym, bo aż 6,83-calowym ekranie. Producent zdecydował się na panel CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 1.5K (2772 x 1280 pikseli). Odświeżany jest z częstotliwością do 120 Hz, a jasność wynosi do 3200 nitów, więc bez problemu obsługuje tryby HDR10+ i Dolby Vision. Pokrywa przestrzeń barwną DCI-P3, a chroni go szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Trudno się tu w zasadzie do czegokolwiek przyczepić - jeszcze niedawno panele o takich parametrach zarezerwowane były wyłącznie dla tych najdroższych, topowych modeli smartfonów. Trafił on przy tym do dość smukłej obudowy - telefon ma jedynie 163,34 mm wysokości i 78,31 mm szerokości oraz wąską i symetryczną ramkę. Grubość zależy z kolei od tego… którą wersję kolorystyczną wybierzemy.

Redmi Note 15+ 5G w kolorze Mocha Brown mierzy 8,47 mm i waży 208 g, a w kolorach czarnym i testowanym przez nas niebieskim - 8,19 mm i 207,1 g. Te drobne różnice wynikają z faktu, iż w przypadku tej pierwszej wersji plecki wykonano z tworzywa sztucznego, a pozostałych dwóch - szkła. Telefon ma przy tym opływowe kształty, co ułatwia chwytanie go.

Redmi Note 15+ 5G od Xiaomi - specyfikacja

Procesorem, który Xiaomi wybrało na serce Redmi Note 15+ 5G, jest Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm; 8 rdzeni, chłodzenie Xiaomi IceLoop). Nie jest to topowy SoC, ale w pełni spełnia swoje zadanie w smartfonie ze średniej półki. Android z nakładką HyperOS i obsługą Xiaomi HyperAI i Google Gemini działa dzięki niemu szybko i sprawnie - aczkolwiek jest jeden drobny szkopuł.

Redmi Note 15+ 5G ma zainstalowany system Android 15 z nakładką HyperOS w wersji 2, a aktualizacja do HyperOS 3 przynosząca sporo nowych funkcji, w tym coś na kształt Dynamicznej Wyspy od Apple’a, nie jest obecnie dostępna. Pozostaje trzymać kciuki, żeby producent udostępnił uaktualnienie jak najszybciej, ale na ten moment nie wiemy, kiedy takowe mogłoby się pojawić.

Tyle dobrego, że pozostałe parametry są zadowalające. Telefon wyposażono w 512 GB pamięci wewnętrznej i 8 lub 12 GB RAM-u. Za zasilanie odpowiada akumulator (w 10 proc. krzemowo-węglowy) o pojemności 6500 mAh, który można ładować poprzez USB-C z mocą 100 W (HyperCharge). Uzyskanie pełnego dnia pracy nie będzie problemem, a w razie co telefon błyskawicznie doładujemy.

Mamy tu również opcję ładowania zwrotnego z mocą 22,5 W do szybkiego uzupełniania energii w innych urządzeniach, w tym akcesoriach pokroju słuchawek bezprzewodowych. Jeśli zaś chodzi o moduły łączności, to na pokładzie są moduły Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i NFC do płatności zbliżeniowych oraz modem z obsługą LTE i 5G. Do autoryzacji służy skaner linii papilarnych w ekranie.

Redmi Note 15+ 5G od Xiaomi - aparat

To, czym Redmi Note 15+ 5G chce się wyróżniać na tle telefonów z podobnej półki cenowej, jest bez dwóch zdań aparat. Z przodu mamy 32-megapikselową kamerkę, a wbrew temu, co mógłby sugerować kwadratowy układ wyspy aparatów, na plecki trafiły jedynie dwa obiektywy. Ten dodatkowy robiący 8-megapikselowe zdjęcia panoramiczne nie robi ogromnego wrażenia, ale ten podstawowy - już owszem.

Nowy smartfon Xiaomi za ok. 2 tysiące złotych potrafi strzelać fotki o wielkości do aż 200 megapikseli z przysłoną f/1.7 przy ekwiwalencie ogniskowej 23 mm. Ma matrycę o wielkości 1/1.4-cala, co oznacza, że rozmiar pojedynczego piksela to 2.24 um, a domyślnie robi zdjęcia o kilkukrotnie niższej rozdzielczości niż maksymalna (12,5 Mpix; 3060 x 4080), a 16 pikseli jest łączonych wtedy w jeden.

Dostępne są też opcje robienia zdjęć w trybie 12,5 Mpix z 2-krotnym (46 mm) i 4-krotnym (92 mm) zoomem. Aby zrobić zaś zdjęcie w pełnej możliwej rozdzielczości (200 Mpix; 12240 x 16320) należy uruchomić w aplikacji do robienia zdjęć tryb Pro. Pojedyncze zdjęcie waży wtedy ok. 20 MB. Możemy również przełączyć się z JPEG-ów na RAW-y, aczkolwiek w tym przypadku jedynie w trybie 12,5 Mpix.

Za poprawianie jakości zdjęć odpowiada oczywiście masa algorytmów używających sztucznej inteligencji zarówno już na etapie strzelania fotki, jak i już po jej zrobieniu. Nie zabrakło wszelkiej maści upiększaczy AI oraz opcji usuwania niechcianych obiektów z fotografii bezpośrednio w galerii, wypełniania generatywnego itd. obecnych również w innych telefonach marki Xiaomi.

Redmi Note 15+ 5G od Xiaomi - czy warto?

Z urządzenia korzystam co prawda dopiero od dwóch dni, a to za mało, by przygotować pełną recenzję, ale jak na razie jestem z niego w pełni zadowolony. Parametry przypominające topowe telefony z poprzedniej kolekcji w połączeniu z ceną ustaloną na poziomie 1999 zł za bazowy model z 8 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej to naprawdę niezła propozycja.

Redmi Note 15+ 5G wyposażono w końcu w duży ekran o wysokiej rozdzielczości, wystarczający do codziennych zadań procesor, bardzo pojemny akumulator, nowoczesne i szybkie moduły łączności oraz w 200-megapikselowy aparat, a to świetne parametry w tej półce cenowej. Trzymamy jedynie kciuki za Xiaomi, aby jak najszybciej wydało aktualizację do HyperOS 3.

W pudełku z telefonem znajdziemy przy tym etui oraz kabel z końcówkami USB-A oraz USB-C, ale ładowarkę rzecz jasna musimy kupić już we własnym zakresie (lub skorzystać z tej, którą już mamy). Jeśli zaś zdecydujemy się na użycie zasilacza z obsługą technologii Xiaomi HyperCharge o mocy co najmniej 100 W, to Redmi Note 15+ 5G naładujemy do pełna w zaledwie 40 minut.

Piotr Grabiec 19.12.2025 06:03

