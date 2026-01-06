REKLAMA
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się

Wygląda na to, że Microsoft woli Chrome’a niż własną przeglądarkę internetową. W reklamie pokazującej, że Windows 11 ma być systemem stworzonym do gier, gigant nie korzysta z własnego programu.

Albert Żurek
Microsoft woli Chrome
Nie da się zaprzeczyć, że Google Chrome jest najpopularniejszą aplikacją do przeglądania internetu. Większość rynku preferuje Chrome’a ponad inne przeglądarki. Pracownicy Microsoftu najwyraźniej też stronią od Edge'a, ponieważ w nowym spocie reklamowym na pasku systemu widać przypiętą ikonę rozwiązania Google’a.

Microsoft woli Chrome’a od Edge’a i pokazuje to na filmie

Pod koniec grudnia 2025 r. Microsoft opublikował krótki, niespełna minutowy film zatytułowany "Windows 11: The Home of Gaming". To reklama systemu operacyjnego mająca na celu pokazać, że jedenastka ma być najlepszym oprogramowaniem do gier. 

W wideo przedstawiono mnóstwo zalet systemu: największą kompatybilność z produkcjami na PC, najlepszą wydajność czy inne narzędzia przydatne podczas rozgrywki. takie jak aplikacja Xbox. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie w pierwszych sekundach filmu na pasku zadań nie znalazła się przypięta przeglądarka Google Chrome. 

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ firma ma własną przeglądarkę internetową - Microsoft Edge. To bezpośredni następca legendarnego Internet Explorera znanego z wyjątkowo wolnego działania i przestarzałych technologii. Edge stanowi integralną część systemu Windows 11. Nie można też go odinstalować i dla wielu osób służy jako narzędzie do pobrania innej przeglądarki internetowej.

Działanie Microsoftu najprawdopodobniej nie było celowe. Żaden wcześniejszy klip reklamowy giganta nie promował przeglądarki największego konkurenta - ani bezpośrednio, ani pośrednio, tak jak teraz. Tak jakby twórcy reklamy chcieli zachować możliwie największy realizm.

No bo kto na co dzień korzysta z Edge’a zamiast Chrome’a? Oczywiście znajdą się takie wyjątki. Z danych firmy StatCounter wynika, że oprogramowanie Google działa na ponad 75 proc.  komputerów, a przeglądarka Microsoftu ma 9,55 proc. udziału na rynku. 

Więcej o Microsofcie przeczytasz na Spider's Web:

Microsoft chce, aby każdy z nas korzystał z Edge’a

Fakt pojawienia się Google Chrome w reklamie Windowsa 11 jest o tyle ciekawy, że Microsoft jest firmą, która wciska użytkownikom systemu swoje usługi tam, gdzie tylko może. W tym domyślną przeglądarkę Edge. Do niedawna przy próbie pobrania Chrome’a za pomocą Edge’a widzieliśmy komunikaty mające na celu nas zachęcić do pozostania przy domyślnej przeglądarce systemu. 

06.01.2026 13:45
