Koniec z brzydkim zagięciem. Ekran do iPhone'a Fold to kosmos

Ładowanie...

Przez lata największą zmorą składanych telefonów był środek ekranu. Niezależnie od tego, jak sprytnie producenci wyginali swoje wyświetlacze, charakterystyczne wgniecenie w miejscu zgięcia prędzej czy później dawało o sobie znać – pod palcem, w odbiciu światła, czy na zdjęciach.

Na stoisku Samsung Display na CES 2026 w Las Vegas pokazano panel, który ma raz na zawsze zamknąć ten temat. W specjalnej strefie Crease Test firma porównywała dotychczasowy wyświetlacz z Galaxy Z Fold 7 z nowym rozwiązaniem. Stary panel ujawniał delikatne przetłoczenie przy odpowiednim kącie patrzenia, natomiast na nowym zagięcia nie można było dostrzec w ogóle.

REKLAMA

Jak to możliwe?

Nowy wyświetlacz to nadal klasyczny panel OLED, czyli ekran zbudowany z organicznych diod emitujących światło, tyle że na tyle cienki i elastyczny, by można go było wielokrotnie zginać. Sztuczka nie polega więc na samej warstwie świecącej, lecz na tym, co znajduje się pod spodem.

Samsung zastosował tutaj metalową płytę nośną, w której wykonano gęstą siatkę mikroskopijnych otworów przy użyciu lasera. Taka perforowana blacha działa niczym jak amortyzator naprężeń: rozprasza siły powstające przy zginaniu, zamiast skupiać je w jednej linii. Zamiast jednego sztywnego grzbietu powstaje strefa kontrolowanego, miękkiego ugięcia na większym obszarze, dzięki czemu na powierzchni nie formuje się widoczne przetłoczenie.

To rozwiązanie ma jeszcze jeden ważny efekt uboczny – powinno wydłużyć żywotność ekranu. W tradycyjnych konstrukcjach zagięcie jest miejscem, gdzie materiał dosłownie dostaje w kość przy każdym otwarciu i zamknięciu smartfona. Jeśli naprężenia rozłożą się równomierniej, ryzyko mikropęknięć i zmęczenia materiału maleje, a wyświetlacz może wytrzymać więcej cykli zginania bez degradacji. To świetna wiadomość. Sam doświadczyłem uszkodzenia ekranu właśnie w tym miejscu kilka lat temu w swoim Galaxy Z Flip 3 i uwierzcie – to nic fajnego.

Nowy ekran ma byś zastosowany w Galaxy Z Fold 8, ale może i w… iPhonie Fold?

Oczywiście Samsung oficjalnie jeszcze nie mówi, w jakich urządzeniach zadebiutuje nowy panel. Nieoficjalnie natomiast układanka wygląda dość przejrzyście. Po pierwsze, to naturalny kandydat do roli ekranu w Galaxy Z Fold 8, który ma pojawić się w drugiej połowie roku. Składane portfolio Samsunga potrzebuje wyraźnego skoku jakości – zniknięcie zagięcia byłoby dokładnie takim efektem wow.

Po drugie, od wielu miesięcy mówi się, że ten sam panel ma trafić do pierwszego składanego iPhone’a, roboczo nazywanego iPhone Fold. Apple początkowo miało rozwijać własną technologię ekranu bez zagięcia, ale według branżowych doniesień porzuciło ten kierunek na rzecz gotowego rozwiązania Samsunga. Koreańczycy mieli nawet zbudować osobną linię produkcyjną przeznaczoną specjalnie dla wyświetlacza do składanego iPhone’a.

Przeczytaj także:

Oficjalnego potwierdzenia nie będzie zapewne nigdy. Pamiętajmy, że Apple raczej niechętnie chwali się tym, kto jest dostawcą technologii do ich urządzeń. Jednak historia pokazuje, że to właśnie Samsung stoi za większością najbardziej zaawansowanych paneli OLED montowanych w iPhone’ach. Jeśli więc nowy ekran trafi do masowej produkcji, szanse, że zobaczymy go w smartfonie z logo nadgryzionego jabłka są naprawdę bardzo wysokie.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Marcin Kusz 06.01.2026 17:01

Ładowanie...