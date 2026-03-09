Najwydajniejsze laptopy to te ze Snapdragonem? Ale się porobiło

Ładowanie...

Rynek laptopów z Windowsem od lat wyglądał jak dobrze znany serial: w głównych rolach Intel i AMD, czasem z gościnnym występem Qualcomma, który ma za sobą spektakularny, ale pojedynczy jednosezonowy sukces w formie Snapragona X. Tym razem jednak scenariusz może być inny. W sieci pojawiły się pierwsze wyniki testów układu Snapdragon X2 Elite Extreme - i jeśli się potwierdzą to Intel ma realny problem, a AMD nie tak wiele mniejszy.

Co właściwie wyciekło i dlaczego wszyscy o tym mówią

W bazie Geekbench 6 pojawiły się wpisy dotyczące Snapdragona X2 Elite Extreme przetestowanego w laptopie Zenbook A16. Ten sam benchmark zawiera też wyniki dla mobilnego sztandarowca Intela z rodziny Panther Lake - Core Ultra X9 388H. To jeszcze nie są oficjalne testy redakcyjne, tylko wczesne pomiary. Tym niemniej…

Snapdragon X2 Elite Extreme w tym Zenbooku A16 osiąga w Geekbench 6 około 4033 punktów w teście jednowątkowym i około 23 198 punktów w wielowątkowym. Dla porównania Core Ultra X9 388H z rodziny Panther Lake notuje odpowiednio około 3066 punktów w single-core i 17 924 w multi-core. Różnice są więc wyraźne: Qualcomm wygrywa zarówno w pojedynczym wątku, jak i przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni.

Geekbench jest dobrym punktem odniesienia, ale nie zastąpi realnych testów w aplikacjach, grach czy przy długotrwałym obciążeniu, co należy co chwila podkreślać. Tym niemniej mając nawet i to pod uwagą wynik imponuje.

18 rdzeni kontra 16 rdzeni. Co siedzi w środku

Referencyjne laptopy Qualcomma z chipsetem Snapdragon X2 Elite

Na poziomie czystej specyfikacji Snapdragon X2 Elite Extreme to 18-rdzeniowa konfiguracja CPU, podczas gdy Intel Core Ultra X9 388H ma 16 rdzeni. Do tego dochodzi grafika Adreno X2 oraz mocno rozbudowane NPU - Qualcomm chwali się wydajnością rzędu 80 TOPS dla zadań AI wykonywanych lokalnie na urządzeniu.

Jeśli jesteś entuzjastą elektroniki użytkowej, to cała ta historia ma jeden duży plus: wreszcie coś się dzieje. Przez lata rynek laptopów z Windowsem był przewidywalny - kolejne generacje Intela i AMD, trochę lepiej, trochę szybciej, trochę chłodniej. Qualcomm próbował wejść do gry, ale nieumiejętnie. Teraz jest w centrum uwagi i nie zamierza się kłaniać.

Czy warto już dziś odkładać pieniądze konkretnie na laptopa ze Snapdragonem X2 Elite Extreme? Na tym etapie - nie. To wciąż wczesne przecieki, a nie pełne testy redakcyjne. Trzeba poczekać na pierwsze recenzje gotowych maszyn, jak zachowuje się sprzęt pod długotrwałym obciążeniem, jakie są realne czasy pracy na baterii.

Ale jeśli do tej pory zakładałeś, że „prawdziwy” laptop z Windowsem musi mieć w środku Intela albo AMD to być może czas przemyśleć. Snapdragon X2 Elite Extreme - przynajmniej na razie, w syntetykach - pokazuje, że ARM64 w laptopach z Windowsem nie tylko dogonił x64, ale potrafi go wyprzedzić. Snapdragon X nie był jednorazowym sukcesem i bardzo dobrze.

Maciej Gajewski 09.03.2026 20:56

