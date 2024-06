Tajna broń Qualcomma, która ma zmienić świat urządzeń komputerowych. Snapdragon X już bez tajemnic

Mikrooperacje (uOps) to kolejny ważny aspekt architektury procesora. Są to proste operacje, na które dekodowane są skomplikowane instrukcje procesora. W architekturze ARM v8.7, każda instrukcja ARM może teoretycznie zostać zdekodowana na do 7 uOps, ale według Qualcomma, w praktyce stosunek instrukcji do zdekodowanych mikrooperacji jest znacznie bliższy 1:1. Reorder Buffer (ROB) to struktura wykorzystywana do realizacji wykonywania instrukcji poza kolejnością (out-of-order execution), co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów procesora i zwiększenie IPC. Snapdragon X charakteryzuje się dużym ROB, który może pomieścić ponad 650 instrukcji, co umożliwia ekstrakcję równoległości instrukcji i poprawę ogólnej wydajności poprzez wykonanie poza kolejnością.