Co lepsze: tanie chłodzenie wodne, czy niewielki cooler wieżowy? Chińszczyzna kontra austriacka jakość

To nie jest jakaś bambaryła, która zajmuje pół obudowy, ale faktycznie skromna wieża z jednym wentylatorem 120mm. Jego wysokość to 158 mm, a budowa jest klasyczna (niklowana miedź u podstawy i aluminiowe żeberka). W standardzie wyposażony jest w jeden wentylator 120 mm (1700 rpm), ale w razie potrzeby można go wyposażyć w drugi wentylator tego typu.