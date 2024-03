Jak wyregulować wentylatory w komputerze? Mogą chłodzić równie dobrze, a pracować ciszej

Po czym to poznać? Jeśli wentylatory zaczynają szumieć, gdy temperatura procesora przekracza 80 stopni, to jest to działanie jak najbardziej poprawne. Jeśli jednak to robią, gdy temperatury przekraczają 60 stopni, to jest to działanie zdecydowanie przedwczesne. Dodatkowo, jeśli mamy w obudowie kilka wentylatorów, to ich równoczesne przyśpieszenie obrotów może generować spory hałas.