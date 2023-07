Czym jest throttling i czym grozi? Mamy na to radę

Zarówno procesory ogólnego przeznaczenia (CPU), jak i graficzne (GPU) mają swoje limity energetyczno-cieplne, po których przekroczeniu automatycznie obniżają swoje taktowanie. To oczywiście wszystko po to, by procesor się nie przegrzewał i nie pobierał za dużo energii.



Throttling szczególnie często występuje w laptopach, które w odróżnieniu od komputerów desktop mają bardzo skromne możliwości odprowadzania ciepła z podzespołów. Zwykle szczytowe taktowanie czy to procesora, czy karty graficznej jest możliwe do osiągnięcia tylko przez krótki czas, a potem mamy do czynienia z często drastycznym spadkiem.