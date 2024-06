Oni dopiero się rozkręcają. Po pierwszych Copilot+ PC już szykują desktopy, maszyny dla biznesu a nawet serwery

To dla rzeczonego Qualcomma ogromna szansa, bo do tej pory wyposażone w Snapdragony komputery osobiste oferowały dość żałosną wydajność, będąc przy tym drogie i nie oferując w zamian zbyt wielu zalet. Tymczasem wiele wskazuje na to, że urządzenia ze Snapdragonem X to nie tylko pierwsze na rynku Copilot+ PC, to na dodatek w tradycyjnych zastosowaniach i tak oferują wyższą wydajność i sprawność energetyczną niż podobne urządzenia z układami Intela, AMD czy nawet Apple’a. I to nawet podczas pracy z aplikacjami x86, które dodatkowo na układzie ARM muszą być emulowane.