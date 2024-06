Windows na sterydach początkowo tylko dla wybranych. Tak zniechęci cię do Intela i AMD

Ostatnio jednak Intel oraz AMD pokazał czipy z potężnymi NPU – Lunar Lake oraz Ryzen AI (9 HX 370, 9 365), które powinny trafić do pierwszych laptopów jeszcze w 2024, ale… przynajmniej na początku nie będzie miało to większego znaczenia. Redakcja The Verge zapytała wszystkie trzy firmy o to, kiedy pojawią się komputery na czipach Niebieskich i Czerwonych obsługujące Windowsa na sterydach, ale żaden z producentów nie udzielił jasnej odpowiedzi. Z uzyskanych danych wynika, na start takie laptopy nie obsłużą Copilot+, nawet mimo obecności wystarczających podzespołów. Nie wydaje się, aby Windows na sterydach został udostępniony przed końcem 2024 innym laptopom niż opartym na czipach Snapdragon.