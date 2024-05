Windows na sterydach. Posiadacze MacBooków i Chromebooków zzielenieją z zazdrości

Recall dla Windows (polska nazwa nie jest jeszcze znana) to nowe narzędzie wbudowane w Windowsa 11, które wcześniej znane było pod tymczasową nazwą AI Explorer i które śledzi absolutnie wszystko, co użytkownik robi na komputerze. Ma to jeden cel: możliwość odnalezienia tego potem przez użytkownika i natychmiastowy powrót do tamtej pracy.