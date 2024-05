Następna nowa wielka rzecz w technologii? Smartfony

Wystarczą tylko te 3 przykłady, by zrozumieć, że kontekstowe użycie smartfonów zmieni się nie do poznania. A to przecież nie wszystko. Google pokazał na przykład wykorzystanie kamery w smartfonach do opisywania i tłumaczenia rzeczywistości realnej, a to z kolei realizacja marzeń o połączeniu rzeczywistości cyfrowej z tą realną.