mObywatel z nowością dla studentów. Można wyrzucić plastik

Studenci od kilku lat mogą korzystać z elektronicznej legitymacji w mObywatel. Wcześniej był to dodatek. Od tego roku akademickiego jednak wszystko się zmieniło. Rozwiązanie stało się głównym dokumentem. Już nie trzeba nosić legitymacji w portfelu. Wystarczy telefon.

Legitymacja studencka w mObywatelu stała się potężniejsza. To domyślny dokument

Ministerstwo Cyfryzacji w nowym komunikacie poinformowało, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 lipca 2025 r., cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu to podstawowy dokument potwierdzający status studenta. Wobec czego wszystkie uczelnie wyższe w Polsce mają obowiązek zapewnienia dostępu do rozwiązania.

W praktyce oznacza to tyle, że dotychczasowa czipowa legitymacja studencka zostaje częściowo zastąpiona. Nie ma już potrzeby wyrabiania fizycznej wersji, aby dodać do mObywatela tę cyfrową. Wystarczy użyć kodu QR i kodu aktywacyjnego otrzymanego od swojej uczelni.

To jednak nie tak, że z fizycznej wersji już nie skorzystamy. Wciąż mamy taką możliwość. Oba dokumenty są traktowane równorzędnie i są od siebie niezależne. Zapewniają dostęp do zniżek i różnych innych ulg oraz potwierdzają status studenta. W erze mObywatela i mDowodu jednak ci, którzy nie chcą nosić przy sobie portfela i dokumentów, wyższe uprawnienia Legitymacji studenckiej sprawiają, że można zrezygnować z plastiku.

Resort cyfryzacji mówi, że prawie 1,3 mln studentek i studentów otrzymuje dostęp do narzędzia. Jest dostępna na studiach 1 stopnia, 2 stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Dokumentu jednak nie otrzymują osoby realizujące studia doktoranckie lub podyplomowe.

Jak skorzystać ze zniżek z legitymacji studenckiej w mObywatelu?

Rozwiązanie ma działać offline. Do potwierdzenia dokumentu za pomocą kodu QR jest jednak potrzebne połączenie z internetem. Aby skorzystać z obiektów i usług w ramach infrastruktury uczelnianej typu biblioteki, mamy specjalny kod kreskowy. Ten działa jednak niezależnie od dostępu do sieci.

Co natomiast z osobami, które korzystały z fizycznej legitymacji studenckiej jako nośnik biletów okresowych na komunikację miejską? Np. w Krakowie możemy skorzystać z dedykowanej aplikacji, jaką jest mKKM. Wszystko jednak zależy od miasta.

Albert Żurek 01.12.2025 06:15

