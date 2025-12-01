mObywatel z nowością dla studentów. Można wyrzucić plastik
mObywatel zyskał znaczące ulepszenie. Aplikacja stała się miejscem przechowywania podstawowego dokumentu potwierdzającego status studenta. Plastikowa wersja to już przeszłość.
Studenci od kilku lat mogą korzystać z elektronicznej legitymacji w mObywatel. Wcześniej był to dodatek. Od tego roku akademickiego jednak wszystko się zmieniło. Rozwiązanie stało się głównym dokumentem. Już nie trzeba nosić legitymacji w portfelu. Wystarczy telefon.
Legitymacja studencka w mObywatelu stała się potężniejsza. To domyślny dokument
Ministerstwo Cyfryzacji w nowym komunikacie poinformowało, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 lipca 2025 r., cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu to podstawowy dokument potwierdzający status studenta. Wobec czego wszystkie uczelnie wyższe w Polsce mają obowiązek zapewnienia dostępu do rozwiązania.
W praktyce oznacza to tyle, że dotychczasowa czipowa legitymacja studencka zostaje częściowo zastąpiona. Nie ma już potrzeby wyrabiania fizycznej wersji, aby dodać do mObywatela tę cyfrową. Wystarczy użyć kodu QR i kodu aktywacyjnego otrzymanego od swojej uczelni.
To jednak nie tak, że z fizycznej wersji już nie skorzystamy. Wciąż mamy taką możliwość. Oba dokumenty są traktowane równorzędnie i są od siebie niezależne. Zapewniają dostęp do zniżek i różnych innych ulg oraz potwierdzają status studenta. W erze mObywatela i mDowodu jednak ci, którzy nie chcą nosić przy sobie portfela i dokumentów, wyższe uprawnienia Legitymacji studenckiej sprawiają, że można zrezygnować z plastiku.
Resort cyfryzacji mówi, że prawie 1,3 mln studentek i studentów otrzymuje dostęp do narzędzia. Jest dostępna na studiach 1 stopnia, 2 stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Dokumentu jednak nie otrzymują osoby realizujące studia doktoranckie lub podyplomowe.
Jak skorzystać ze zniżek z legitymacji studenckiej w mObywatelu?
Rozwiązanie ma działać offline. Do potwierdzenia dokumentu za pomocą kodu QR jest jednak potrzebne połączenie z internetem. Aby skorzystać z obiektów i usług w ramach infrastruktury uczelnianej typu biblioteki, mamy specjalny kod kreskowy. Ten działa jednak niezależnie od dostępu do sieci.
Co natomiast z osobami, które korzystały z fizycznej legitymacji studenckiej jako nośnik biletów okresowych na komunikację miejską? Np. w Krakowie możemy skorzystać z dedykowanej aplikacji, jaką jest mKKM. Wszystko jednak zależy od miasta.
