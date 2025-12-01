Cztery minuty dziennie i oszczędzasz na dentyście. Sposób na skuteczne mycie zębów

Ładowanie...

Codzienne, poranne mycie zębów to czynność, nad którą mało kto szczególnie się skupia. Niektórzy robią to w biegu, jednocześnie wybierając ubrania, prasując koszulę przed wyjściem, pilnując dzieci albo odpisując na spływające już od świtu maile. Inni - w tym ja - traktują to jako krótką przerwę na przemyślenia i ułożenie sobie w głowie planu dnia. Skoro mycie zębów powinno trwać co najmniej dwie minuty, warto wtedy na chwilę zwolnić i się wyciszyć.

Dobrze, jeśli szczoteczka nas wyręcza

W każdym z opisanych przypadków - i mycia zębów w stanie zabiegania, i porannych przemyśleń - sama czynność schodzi na dalszy plan i nie zamierzamy poświęcać jej zbyt wiele uwagi. To oznacza, że konieczność operowania ręczną szczoteczką nie wchodzi w grę. Zresztą, ze względu na zdrowie jamy ustnej zdecydowanie warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań.

Co wybrać, by później nie musieć zastanawiać się nad terminem wizyty u dentysty? Odpowiedź brzmi: na przykład szczoteczki z linii Philips Sonicare: wykonują więcej ruchów włókien końcówki w ciągu 2 minut mycia zębów, niż przez cały miesiąc mycia szczoteczką manualną. Dzięki temu usuwają do 20 razy więcej płytki bakteryjnej i do 100 proc. więcej przebarwień (w porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean).

Jak to działa? Po włączeniu szczoteczki słychać charakterystyczne, miękkie brzmienie pracy sonicznej głowicy. Włókna końcówki poruszają się z niezwykłą prędkością - nawet do 62 tysięcy ruchów na minutę. Ale to, co robi największe wrażenie, to uczucie po - czujesz, że zęby są czyste.

Philips podczas mycia wykorzystuje technologię hydrosonicznej fali, w której połączenie pasty, wody i mikroruchów tworzy miliony mikrobąbelków docierających w miejsca niedostępne dla zwykłej szczoteczki - między zęby, w okolice linii dziąseł i w zakamarki, gdzie odkłada się płytka bakteryjna. Efekt nie jest tylko estetyczny. Z czasem przekłada się na zdrowsze dziąsła i mniejsze ryzyko stanów zapalnych.

Inteligencja zamiast siły

Prestige 9900 nie wymaga mocnego nacisku ani skomplikowanej techniki. Wystarczy przyłożyć końcówkę do zębów pod kątem 45 stopni w stronę dziąseł, a resztą zajmuje się elektronika. Wbudowane czujniki śledzą ruchy dłoni i reagują w czasie rzeczywistym - gdy szczotkujemy zbyt mocno, urządzenie automatycznie redukuje intensywność, chroniąc szkliwo i delikatne tkanki. To na wypadek, gdybyś za mocno się zamyślił i zapomniał, co robisz. To przecież się zdarza: zęby myjemy też wieczorem, zmęczeni po całym dniu i wtedy niemal każdy naprawdę chce się po prostu odprężyć. Dobrze, gdy szczoteczka nam w tym pomaga.

Wspomniana „inteligencja” odróżnia Sonicare Prestige 9900 od innych szczoteczek sonicznych. System SenseIQ analizuje nasze nawyki i dopasowuje tryb pracy do stylu szczotkowania. Można powiedzieć, że szczoteczka „uczy się” użytkownika - i jej celem nie jest karać za błędy, tylko subtelnie je korygować.

Dodajmy do tego aplikację Philips Sonicare. Tak, wiem - możecie mieć już dość tego, że obecnie każdy sprzęt, każdy sklep i każdy usługodawca wymaga zainstalowania swojej appki. Ta jest jednak naprawdę niezła - w czasie rzeczywistym pokazuje, które obszary jamy ustnej zostały już dokładnie umyte, a które wymagają uwagi. Nie ma w tym poczucia kontroli, chodzi raczej o subtelne podpowiedzi. Można się w to… wciągnąć, doskonaląc technikę szczotkowania.

Design, który się wyróżnia

Philips Sonicare Prestige 9900 - model HX9997/32 w pięknym, błękitnym kolorze - zwraca uwagę nie tylko tym, co potrafi, ale też tym, jak wygląda. Delikatny, matowy odcień błękitu w połączeniu z metalicznymi akcentami sprawia, że sprzęt wygląda elegancko. Nawet taki przedmiot, jak szczoteczka, może cieszyć oko.

W dłoni czuć, że to produkt premium, ale nie przez wagę czy połysk, a przez precyzję wykonania. Nic nie skrzypi, nie drży, nie przesuwa się.

W komplecie znajduje się etui podróżne z funkcją ładowania przez USB-C, które można podłączyć do laptopa lub powerbanku. W końcu warto zabrać szczoteczkę także na wakacje i dbać o zęby przed plażowaniem.

Dobry zwyczaj

Uwaga: Philips przypomina, że dla pełnej skuteczności warto wymieniać końcówkę co trzy miesiące. Włókna z czasem tracą elastyczność, a świeża końcówka sprawia, że efekt, o który ci chodzi, powraca.

Zakup dobrej jakości szczoteczki to inwestycja, która sprawia, że codzienne mycie zębów staje się przyjemne, a co najważniejsze: skuteczne. Później wydasz mniej pieniędzy u dentysty - trudno o lepszy argument. Wszystkie szczoteczki Philips Sonicare są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Teraz możesz kupić Sonicare Prestige 9900 taniej dzięki ofertom na Black Friday.

