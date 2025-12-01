REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Pendolino w końcu jak samolot. PKP Intercity ułatwi planowanie wyjazdów

PKP Intercity w końcu uśmiechnie się nie tylko do tych, którzy wyprawy organizują spontanicznie.

Adam Bednarek
pendolino bilety
REKLAMA

Życie z dnia na dzień ma swoje plusy. Po co przejmować się tym, co będzie za pół roku, skoro nie mamy pojęcia, co się do tego momentu zdarzy. Trzeba chwytać ulotne chwile, być tu i teraz. "Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła" - miał powiedzieć ponoć Mark Twain. Dobrze pokazał, do czego prowadzi niepotrzebne wybieganie w przyszłość i zamartwianie się. Będzie, co ma być i tyle! Lepiej nie kusić losu, nie zapeszać, nie zakładać najgorszego, ale też nie ma sensu przesadnie się ekscytować.

Planowanie, uczciwie przyznajmy, też ma jednak swoje korzyści. Wybieganie myślami wprzód sprawia, że łatwiej znosić ewentualne potknięcia. No dobrze, dziś dzień był fatalny, ale za pół roku czeka nas np. wymarzony urlop. Wiem, wiem, wtedy rosną oczekiwania i można się sparzyć, ale nadziei mimo wszystko warto się trzymać. W końcu zawieje ciepły, wiosenny wiatr. Jeszcze będzie przepięknie.

REKLAMA

Do tej pory PKP Intercity grało raczej w drużynie spontanicznych i nie pozwalało planować wypraw z dużym wyprzedzeniem. Zmieniło się to niedawno w przypadku podróży zagranicznych, teraz zaś można zaplanować swoją przyszłość na pokładzie Pendolino.

- Od grudnia PKP Intercity umożliwi zakup biletów na pociągi Express Intercity oraz Express Intercity Premium, czyli popularne Pendolino, z większym wyprzedzeniem. Przewoźnik wydłuża przedsprzedaż biletów w komunikacji krajowej z 30 dni nawet do 4 miesięcy – ogłasza przewoźnik.

Właśnie na te połączenia od 3 grudnia br. bilety będą dostępne nawet 120 dni przed odjazdem

Do tej pory bilety w komunikacji krajowej można było kupić maksymalnie 30 dni wcześniej. Jak słusznie zauważa przewoźnik, zakup biletów z wyprzedzeniem pozwoli na zagwarantowanie sobie miejsc w preferowanym pociągu, szczególne w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego. A z tym bywały problemy, zwłaszcza, kiedy wjeżdżały gorące promocje.

Zgodnie z nowymi zasadami bilety będą dostępne w różnych okresach przedsprzedaży, dostosowanych do zaplanowanych przez zarządcę infrastruktury zmian rozkładu jazdy. Przykładowo od 3 grudnia podróżni będą mogli kupić bilety na przejazdy aż do 7 marca. Natomiast od 6 lutego, 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe, udostępniona zostanie sprzedaż na odjazdy do 13 czerwca - wyjaśnia PKP Intercity.

Skorzystają ci, którzy ustalają urlopy albo inne dłuższe weekendowe wyjazdy z nieco większym wyprzedzeniem. Dotychczas ktoś, kto planując wyjazdy brał pod uwagę jazdę pociągiem, musiał ryzykować. Nocleg zaklepany, atrakcje turystyczne wytypowane – a co, jeśli miejscówek w pociągu zabraknie? To lepiej jechać autem albo nawet polecieć samolotem.

REKLAMA

Teraz takich wątpliwości nie będzie, bo 120 dni wyprzedzenia to wystarczający okres, aby zaplanować podróż.

Można spodziewać się, że wkrótce podobne rozszerzenie będzie dotyczyło pozostałych kategorii. Pociągów Pendolino jest mniej, więc łatwiej wdrożyć system stopniowo, bez rzucania się na głęboką wodę. A zapewne z czasem każdą podróż PKP Intercity będzie można zaplanować dużo wcześniej niż teraz.

REKLAMA
Adam Bednarek
01.12.2025 06:36
Tagi: IntercityPociągi
Najnowsze
6:30
Polskie radio atomowe słyszy rzeczy, których nie słychać. "Zalążek nowej potężnej technologii"
Aktualizacja: 2025-12-01T06:30:00+01:00
6:15
mObywatel z nowością dla studentów. Można wyrzucić plastik
Aktualizacja: 2025-12-01T06:15:00+01:00
6:00
Gdzie są zakłócenia GPS w Polsce? Uruchomili platformę, gdzie można to sprawdzić
Aktualizacja: 2025-12-01T06:00:00+01:00
5:55
Cyber Monday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-12-01T05:55:59+01:00
19:21
Największe polskie lotnisko zamontuje skanery. Oby szybko, bo pasażerowie się niecierpliwią
Aktualizacja: 2025-11-30T19:21:43+01:00
18:50
Myślałem, że internet zepsuje mi zbieractwo. Sprawił, że jest jeszcze lepsze
Aktualizacja: 2025-11-30T18:50:16+01:00
17:48
Za chwilę podsumujemy rok w liczbach. Ale co nam to da?
Aktualizacja: 2025-11-30T17:48:56+01:00
16:30
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-30T16:30:48+01:00
16:20
Przed nami wyjątkową pełnia Księżyca. Ostatnia taka okazja w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-11-30T16:20:00+01:00
16:10
Polskie Abramsy dostaną anioła stróża. Nowa bestia wyciągnie czołg z każdego piekła
Aktualizacja: 2025-11-30T16:10:00+01:00
16:04
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-30T16:04:05+01:00
16:00
Polska kupuje latające cysterny. Nowe samoloty zmienią oblicze naszej armii
Aktualizacja: 2025-11-30T16:00:00+01:00
11:43
Kometa 3I/ATLAS - czy uda się zobaczyć? Przewodnik dla początkujących obserwatorów
Aktualizacja: 2025-11-30T11:43:40+01:00
7:55
Polska koparka księżycowa po próbach. Zrobili jej warunki jak na Srebrnym Globie
Aktualizacja: 2025-11-30T07:55:00+01:00
7:44
Hubble zagląda do Zaginionej Galaktyki. W środku coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-30T07:44:00+01:00
7:33
Stworzyli robota, który smakuje owocami. Po robocie można go zjeść
Aktualizacja: 2025-11-30T07:33:00+01:00
7:22
Dostajesz maila od PGE i się cieszysz. Tymczasem chcą cię okraść
Aktualizacja: 2025-11-30T07:22:00+01:00
7:12
W Krakowie zakaz fajerwerków w Sylwestra. Przełomowa decyzja
Aktualizacja: 2025-11-30T07:12:00+01:00
7:01
Co się stanie, gdy przez ciało przeleci czarna dziura? Są wyliczenia
Aktualizacja: 2025-11-30T07:01:00+01:00
16:50
Każdy będzie mógł pogrzebać w kodzie mObywatela. Polska idzie na całość
Aktualizacja: 2025-11-29T16:50:00+01:00
16:40
Każdy sklep będzie bankomatem. Twój osiedlowy też
Aktualizacja: 2025-11-29T16:40:00+01:00
16:30
Znaleźliśmy kontr-algorytm na hejt i polaryzację. Social media staną się używalne?
Aktualizacja: 2025-11-29T16:30:00+01:00
16:20
Apple wraca do Intela. Spokojnie, nie cofamy się w rozwoju
Aktualizacja: 2025-11-29T16:20:00+01:00
16:10
DeepSeekMath-V2 szokuje. Wygrywa najważniejsze konkursy matematyczne
Aktualizacja: 2025-11-29T16:10:00+01:00
16:00
Planujesz lot Airbusem? Lepiej sprawdź aplikację przewoźnika
Aktualizacja: 2025-11-29T16:00:00+01:00
15:14
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-29T15:14:16+01:00
12:53
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-29T12:53:22+01:00
12:35
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-29T12:35:32+01:00
11:51
Kometa 3I/ATLAS zmienia naukę. Potrzeba było 10 mld lat podróży
Aktualizacja: 2025-11-29T11:51:52+01:00
11:39
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-29T11:39:53+01:00
9:00
Nie musisz już planować podróży. Social media zrobią to za ciebie
Aktualizacja: 2025-11-29T09:00:00+01:00
7:51
Wynaleźli ekrany, które żrą mniej baterii. Skręcają światło prądem
Aktualizacja: 2025-11-29T07:51:00+01:00
7:43
Black Friday: konsole do gier mocno potaniały. Żal nie skorzystać
Aktualizacja: 2025-11-29T07:43:14+01:00
7:40
Święty Graal astrofizyki przyłapany na zdjęciu. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-11-29T07:40:00+01:00
7:30
Zburzą wstydliwą wizytówkę miasta. Trzeba było ją ratować
Aktualizacja: 2025-11-29T07:30:00+01:00
7:20
Rządowa kampania przeciw rosyjskim trollom to żenada. Powtórzę: ŻENADA
Aktualizacja: 2025-11-29T07:20:00+01:00
7:10
W Chinach oślepłem od świateł. Planeta płonie, a oni jadą na całego
Aktualizacja: 2025-11-29T07:10:00+01:00
7:00
Czytam horoskop, zdrapuję zdrapki. Jestem nowoczesnym seniorem - z aplikacją
Aktualizacja: 2025-11-29T07:00:00+01:00
21:50
Orange wyłączył starą sieć. To dostaniesz w zamian
Aktualizacja: 2025-11-28T21:50:02+01:00
20:25
Polska przejmuje orbitę. Pięć naszych satelitów poleciało w kosmos rakietą Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-28T20:25:43+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA