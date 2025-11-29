REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

Każdy sklep będzie bankomatem. Twój osiedlowy też

Wyobraź sobie prostą scenę: idziesz do sklepu po mleko. Przy kasie zamiast wyłącznie płacić za zakupy możesz poprosić o wypłatę gotówki - i otrzymać równowartość dziennej pensji.

Maciej Gajewski
jak shackować bankomat
REKLAMA

Rada Europejska i Parlament Europejski ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie pakietu regulacji płatniczych. PSD3 i PSR - bo tak nazywają się nowe akty - są potencjalnie równie istotne, co wprowadzona osiem lat temu dyrektywa PSD2. To ona wprowadziła silne uwierzytelnianie (SCA) i otworzyła drzwi do bankowości otwartej. Teraz nadchodzi kolejna fala zmian - jeszcze bardziej odczuwalna dla konsumentów i biznesu.

REKLAMA

Cashback jako pełnoprawna usługa

Najbardziej widoczna zmiana dotyczy dostępu do gotówki. Do tej pory wypłata w sklepie była dodatkiem do zakupów - trzeba było kupić choćby batonik, by przy okazji dostać pieniądze. PSD3 i PSR odwracają tę logikę. 

Czytaj też:

Wkrótce każdy klient będzie mógł podejść do kasy i wypłacić do 150 euro, bez konieczności dokonywania zakupów. Minimalna kwota transakcji to 100 euro - próg ustawiony tak, by usługa miała realne zastosowanie, a nie służyła drobnym wypłatom. 

Najwięcej zyskają mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi, gdzie liczba bankomatów systematycznie spada. W świecie cyfrowych płatności dostęp do fizycznej gotówki staje się paradoksalnie coraz trudniejszy. Nowe przepisy mają rozproszyć punkty wypłat na tysiące sklepów, ułatwiając życie tym, którzy wciąż potrzebują banknotów. Jednocześnie regulatorzy zadbali o równowagę - operatorzy bankomatów otrzymają ułatwienia licencyjne, by cashback nie stał się dla nich śmiertelną konkurencją.

Koniec z przelewem w próżnię

Każdy, kto choć raz pomylił się w numerze konta wie, jak nieprzyjemne mogą być tego skutki. Obecny system weryfikuje wyłącznie numer IBAN - jeśli pieniądze trafią do nieznajomego to odzyskanie ich graniczy z cudem. PSD3 i PSR wprowadzają obowiązkową funkcję IBAN/name check. Dane odbiorcy podane przez nadawcę będą porównywane z faktycznym właścicielem rachunku. Jeśli pojawi się rozbieżność - system ostrzeże użytkownika, zanim środki opuszczą konto. Dla banków i fintechów oznacza to kosztowne przebudowy systemów IT. Ale inwestycja w zaufanie klientów zawsze się zwraca.

Phishing, fałszywe strony banków, SMS-y podszywające się pod instytucje - to codzienność cyberprzestępców. Dotąd ofiary często zostawały same ze stratą. Nowe przepisy rozszerzają odpowiedzialność instytucji finansowych. Klienci, którzy padną ofiarą oszustwa będą mogli odzyskać pieniądze. Dodatkowo wprowadzono okresy ochronne dla ryzykownych operacji - np. zmiany limitów płatności online. Banki zyskają czas na dodatkową weryfikację, zanim zatwierdzą wrażliwe zmiany.

Platformy cyfrowe pod lupą

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych nowości: odpowiedzialność platform internetowych za treści finansowe. Jeśli na Facebooku czy Instagramie pojawi się fałszywa reklama prowadząca do oszustwa, a platforma - mimo zgłoszenia - jej nie usunie to będzie odpowiadać finansowo wobec banków, które zwróciły środki klientom. 

To rozszerzenie zapisów Digital Services Act. Dla gigantów takich jak Google, Amazon czy Meta oznacza większe koszty moderacji i ostrzejsze podejście do reklamodawców. Krytycy ostrzegają przed ryzykiem nadmiernej cenzury, zwolennicy podkreślają konieczność walki z finansowymi oszustwami.  Nowe przepisy wymagają też, by każdy reklamujący usługi finansowe udowodnił, że ma prawo działać w danym kraju. To kolejny krok w stronę czystszego rynku.

REKLAMA

Kolejna zmiana dotyczy przejrzystości transakcji. Dziś na wyciągu bankowym często widnieje nazwa pośrednika albo niezrozumiały kod. PSD3 i PSR wymuszą, by klient widział prawdziwą nazwę sklepu lub platformy, w której dokonał zakupu. To prosta, ale kluczowa poprawka - łatwiej będzie wychwycić nieautoryzowane transakcje i kontrolować wydatki. 

Transparentność obejmie też wypłaty gotówki za granicą. Bankomaty w UE pokażą wszystkie opłaty i kursy wymiany przed zatwierdzeniem transakcji. Koniec z przykrymi niespodziankami na wyciągu miesiąc później.

REKLAMA
Maciej Gajewski
29.11.2025 16:40
Tagi:
Najnowsze
16:50
Każdy będzie mógł pogrzebać w kodzie mObywatela. Polska idzie na całość
Aktualizacja: 2025-11-29T16:50:00+01:00
16:45
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-29T16:45:41+01:00
16:40
Każdy sklep będzie bankomatem. Twój osiedlowy też
Aktualizacja: 2025-11-29T16:40:00+01:00
16:30
Znaleźliśmy kontr-algorytm na hejt i polaryzację. Social media staną się używalne?
Aktualizacja: 2025-11-29T16:30:00+01:00
16:20
Apple wraca do Intela. Spokojnie, nie cofamy się w rozwoju
Aktualizacja: 2025-11-29T16:20:00+01:00
16:10
DeepSeekMath-V2 szokuje. Wygrywa najważniejsze konkursy matematyczne
Aktualizacja: 2025-11-29T16:10:00+01:00
16:01
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-29T16:01:39+01:00
16:00
Planujesz lot Airbusem? Lepiej sprawdź aplikację przewoźnika
Aktualizacja: 2025-11-29T16:00:00+01:00
15:14
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-29T15:14:16+01:00
12:53
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-29T12:53:22+01:00
12:35
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-29T12:35:32+01:00
11:51
Kometa 3I/ATLAS zmienia naukę. Potrzeba było 10 mld lat podróży
Aktualizacja: 2025-11-29T11:51:52+01:00
11:39
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-29T11:39:53+01:00
9:00
Nie musisz już planować podróży. Social media zrobią to za ciebie
Aktualizacja: 2025-11-29T09:00:00+01:00
7:51
Wynaleźli ekrany, które żrą mniej baterii. Skręcają światło prądem
Aktualizacja: 2025-11-29T07:51:00+01:00
7:43
Black Friday: konsole do gier mocno potaniały. Żal nie skorzystać
Aktualizacja: 2025-11-29T07:43:14+01:00
7:40
Święty Graal astrofizyki przyłapany na zdjęciu. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-11-29T07:40:00+01:00
7:30
Zburzą wstydliwą wizytówkę miasta. Trzeba było ją ratować
Aktualizacja: 2025-11-29T07:30:00+01:00
7:20
Rządowa kampania przeciw rosyjskim trollom to żenada. Powtórzę: ŻENADA
Aktualizacja: 2025-11-29T07:20:00+01:00
7:10
W Chinach oślepłem od świateł. Planeta płonie, a oni jadą na całego
Aktualizacja: 2025-11-29T07:10:00+01:00
7:00
Czytam horoskop, zdrapuję zdrapki. Jestem nowoczesnym seniorem - z aplikacją
Aktualizacja: 2025-11-29T07:00:00+01:00
21:50
Orange wyłączył starą sieć. To dostaniesz w zamian
Aktualizacja: 2025-11-28T21:50:02+01:00
20:25
Polska przejmuje orbitę. Pięć naszych satelitów poleciało w kosmos rakietą Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-28T20:25:43+01:00
19:56
25 lat PlayStation 2. Ta legenda zdefiniowała swoją epokę
Aktualizacja: 2025-11-28T19:56:23+01:00
19:14
Rosomaki nie rozkraczą się w akcji. Wojsko sypnęło kasą
Aktualizacja: 2025-11-28T19:14:58+01:00
18:15
Ziemia drży, mikroby szaleją. Mars może działać tak samo
Aktualizacja: 2025-11-28T18:15:11+01:00
18:08
Najlepsza funkcja Androida z ulepszeniem. Telefony będą mądrzejsze
Aktualizacja: 2025-11-28T18:08:32+01:00
17:45
Kosmiczny motyl jak żywy. Nowe zdjęcie wbija w fotel
Aktualizacja: 2025-11-28T17:45:39+01:00
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA