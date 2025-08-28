Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów

Ładowanie...

Do Komisariatu Policji w Połańcu zgłosiła się 55-letnia mieszkanka gminy, która w chcąc skorzystać z bankomatu znalazła w nim… kilkanaście tysięcy złotych. Jaka sama relacjonowała, na ekranie wyświetlony był komunikat z pytaniem: "czy potrzebujesz pomocy?". Kiedy odrzuciła propozycję, urządzenie wysunęło pieniądze.

Była już późna pora, więc kobieta nie mogła wyjaśnić sytuacji bezpośrednio w placówce, obok której znajdował się bankomat. Sprawę zgłosiła następnego dnia policji. Miejscowi funkcjonariusze wspólnie z mieszkanką miasta pojechali do banku.

Z ustaleń mundurowych wynika, że ktoś najprawdopodobniej nie dokończył operacji wpłaty gotówki, dlatego pieniądze zostały w kasecie. Zabezpieczone środki zostały przekazane do depozytu banku i czekają na swojego właściciela – informuje świętokrzyska policja.

Jak podkreślają służby, zachowanie mieszkanki Połańca jest przykładem uczciwości i odpowiedzialności oraz powinno być "inspiracją i wzorem godnym naśladowania dla innych".

Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia

Do podobnej sytuacji doszło w powiecie sochaczewskim. Według relacji mazowieckiej policji, roztargniony mieszkaniec również pozostawił w urządzeniu kilka tysięcy złotych.

Mężczyzna wypłacając gotówkę najpierw odebrał pierwszą transzę pieniędzy, a następnie ponownie skorzystał z bankomatu. Po zakończeniu drugiej operacji wyszedł z banku, zapominając o zabraniu banknotów z podajnika urządzenia – opisują zdarzenie funkcjonariusze.

Z okazji skorzystała kobieta, która podeszła do bankomatu i widząc pieniądze postanowiła je zabrać, najwyraźniej wierząc, że powiedzenie znalezione-niekradzione to obowiązująca prawnie reguła. Nic bardziej mylnego.

Mężczyzna przypomniał sobie o zgubie, ale na miejscu pieniędzy nie było. Sprawa zgłoszona została policji, a służby szybko namierzyły 58-latkę, która już usłyszała zarzut kradzieży.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie sprawdzać, czy zabrałeś kartę płatniczą po zakończeniu transakcji w bankomacie. Zostawienie karty w urządzeniu może mieć poważne konsekwencje, takie jak kradzież tożsamości lub nieuprawnione wykorzystanie Twoich środków przez inne osoby, które znajdą kartę. Tego typu sytuacje mogą prowadzić do finansowych strat i stresu związanego z koniecznością blokady konta oraz wydania nowej karty. Jeśli zauważysz, że zapomniałeś karty, działaj szybko - skontaktuj się z bankiem telefonicznie lub przez aplikację mobilną, aby jak najszybciej zablokować dostęp do konta. Wiele banków oferuje całodobowe linie wsparcia, które pomogą Ci w tej sytuacji. Warto również zgłosić sprawę na policję, jeśli istnieje podejrzenie, że ktoś mógł już wykorzystać Twoją kartę – apeluje mazowiecka policja.

Przyglądajcie się bankomatom

Gapiostwo może słono kosztować – na szczęście kogoś, kto na tym skorzysta i przywłaszczy pieniądze, też – ale nie tylko przez zwykłą nieuwagę banknoty mogą zostać przejęte. Istnieje ryzyko, że wcześniej ktoś przy bankomacie grzebał i dlatego gotówka nie wyskoczyła, choć powinna.

Użytkownik ma wrażenie, że coś się zacięło i dlatego gotówka nie chce wylecieć. Po chwili odchodzi od bankomatu, np. po to, aby zadzwonić na infolinię albo zgłosić błąd w placówce. Wówczas do urządzenia szybko podbiega złodziej i wyciąga przyblokowane pieniądze. Do takich zdarzeń dochodziło również w Polsce.

Warto przed skorzystaniem z bankomatu dokładnie sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku i nie doszło do modyfikacji. Warto upewnić się, czy klawiatura nie odstaje, podobnie jak czytnik kart. Dobrym sposobem jest też zakrywanie ręką dłoni, która wklepuje kod PIN – nigdy nie wiadomo, czy złodzieje nie zamontowali kamery rejestrującej ruchy użytkownika.

O roztargnienie przy bankomacie mimo wszystko nietrudno. Nie dlatego, że świat nieustannie pędzi, a my mamy wiele na głowie. Z danych wynika, że coraz rzadziej wypłaca się gotówkę, więc nawyki, które jeszcze kilka lat temu były naturalne, łatwo mogą zostać pominięte.

Adam Bednarek 28.08.2025 12:32

