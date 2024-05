Z wyszukiwarką Google będziesz gadał jak z człowiekiem. To zmieni wszystko

Demonstrację modeli SI podczas I/O zakończył pokaz asystenta przyszłej generacji, którą Google nazywa póki co Project Astra. Pokaz bardzo przypominał ten niedawny, związany z GPT-4o. Tyle że Astra jest jeszcze w powijakach. To asystent głosowy, który potrafi na żywo rejestrować obraz, dźwięk i inne sygnały i w czasie rzeczywistym na nie reagować. Taki Asystent Google nowej generacji, tyle że do obsługi i zrozumienia poleceń użytkownika używa Dużego Modelu Językowego i systemów SI do rozpoznawania mowy i wideo. W efekcie wywiera iluzję jakby to była prawdziwie inteligena istota - świadomy komputer, rodem z filmów science-fiction.