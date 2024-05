Oto przyszłość technologii. Dzieci z kamerami GoPro na głowach

AI, by stać się tym, do czego dąży OpenAI i czego pragnie Mark Zuckerberg - czyli systemem o inteligencji równej człowiekowi, lecz dla niego bezpiecznym i przydatnym - musi być w stanie uczyć się i rozumować jak człowiek. Jednak do tego droga daleka, bo naukowcy sami wciąż nie do końca rozumieją, czym jest świadomość i w jaki sposób działa wiele części ludzkiego mózgu.



Wątpliwości co do tego jak człowiek uczy się nowych słów i mowy mają rozwiać dzieci z kamerami. A to nie za pomocą inwazyjnych zabiegów czy skomplikowanych analiz medycznych. Naukowcy chcą przyczepić bobasom do głowy kamery GoPro, by pozyskać cenne dla siebie dane.