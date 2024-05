Samsung ma aktualizację dla starszych smartfonów. Poczujesz się jak z nowym modelem

Oprócz kwietniowych poprawek i funkcji AI najnowsza wersja One UI 6.1 wprowadza również szereg innych zmian – m.in. do aplikacji. Co więcej, gesty nawigacyjne, które Samsung miał od wielu lat w swoich smartfonach (trzy belki zamiast jednej), w tej wersji są usuwane. Można je jednak przywrócić za pomocą aplikacji Good Lock – w internecie są już poradniki, jak zrobić to na m.in. Galaxy S24. Analogicznie będzie trzeba zrobić w dwuletnich Galaxy S22. Zawsze jednak lepiej mieć wybór.