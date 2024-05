Samsung Galaxy A55. Czy udało się poprawić świetny telefon?

Akumulator ma pojemność 5000 mAh, co zapewnia co najmniej jeden pełny dzień pracy, a jak będziecie szanować akumulator, to uda się wyciągnąć nawet dwa. Niestety moc ładowania to nadal tylko 25 W, co oznacza, że pełne ładowanie trwa dobrze ponad godzinę. Niestety nie znajdziemy tutaj bezprzewodowego ładowania. Mam nieodparte wrażenie, że Samsung na tym polu mógłby pokusić się o wprowadzenie do tańszych modeli ładowania z mocą do 45 W, zwłaszcza że konkurencja z tym segmencie cenowym już dawno oferuje szybkie ładowanie.