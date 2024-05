Circle to Search na iPhonie? Google właśnie znalazł na to sposób

Aby uzyskać "Circle to Serach na iPhonie" najpierw będziecie musieli pobrać apkę Google z App Store. Następnie pobieracie skrót "Search your screenshoot" i dodajecie go do listy na swoim telefonie. Jeśli już to zrobiliście, to trzeba będzie znaleźć sposób na szybkie wywołanie funkcji - każdorazowe wchodzenie do skrótów z pewnością nie byłoby wygodne. W zależności od tego, jakiego iPhone'a macie, to zrobicie to na dwa sposoby - jeśli korzystacie z 15 Pro (Max), to skrót możecie przypisać do przycisku akcji.