Kupił bilet w aplikacji i... dostał mandat. Mieli walczyć z oszustami, a dostaje się uczciwym

Pasażer wysłał odwołanie, a MPK Łódź zapowiada, że sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie wniosku. Nawet jeśli mandat zostanie anulowany, to wcale nie rozwiązuje to problemu. Do podobnych sytuacji będzie zapewne ciągle dochodziło. A to oznacza dodatkowy stres i irytację podróżnych ukaranych niesłusznym mandatem. I trudno będzie im się dziwić: ktoś stawia na komunikację miejską zamiast na samochód, wydaje mu się, że wybiera nowoczesną formę zakupu biletu, a dostaje nerwy i kłopoty. I tak tworzy się w mieście dodatkowe korki. Kto ma siłę kopać się z koniem? To już lepiej kupić auto i spędzić minuty pośród innych stojących, ale przynajmniej na własnych zasadach.