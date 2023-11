Kupowali bilet w aplikacji tuż przed kontrolą. Koniec cwaniakowania

Zaznaczono bowiem, że „liczenie czasu podróży z biletem kupionym przez płatność mobilną rozpocznie się od czasu aktywowania biletu”. Czyli kupując bilet w momencie zauważenia, że pojazd się zbliża, można kilka cennych minut stracić. W Łodzi panuje teraz specyficzny system, bo bilety 20-minutowe są ważne 40 minut (to przez remonty), więc nie będzie to aż takim problemem, ale w przypadku „normalnego” podróżowania takie dwie-trzy minuty straty mogą robić różnicę. I teraz się tłumacz, użytkowniku aplikacji, że kupiłeś bilet wcześniej, ale zanim tramwaj podjechał i ruszył to minęło kilka minut. Nie tak powinno to wyglądać.