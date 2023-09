Takich użytkowników przybyło w ciągu roku o 2,3 mln. Ma to swoje realne konsekwencje. Już jest mniej stacjonarnych placówek – 10 tys., podczas gdy 10 lat temu było ich 4 tys. więcej. Co za tym idzie spada zatrudnienie w tym sektorze, a placówki bankowe muszą przedefiniować swój styl działania. Oddziały rezygnują z opcji zlecania przelewu czy wpłat gotówki do okienka. Można powiedzieć, że to kolejny dowód na to, że tradycyjne banknoty są wypierane przez rozwiązania bezgotówkowe.