Santander ma nową aplikację. Oto nowości w Santander Mobile

Po miesiącach prac Santander zaprezentował nową odświeżoną aplikację Santander mobile. Klienci znajdą w niej to, co dobre w starej wersji aplikacji, ale i nowości takie jak m.in. poradnik cenowy. A to wszystko już wkrótce, bowiem znamy daty wejścia nowej wersji Santander mobile do sklepów z aplikacjami.