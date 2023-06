Dziś są urodziny PeoPay. Aplikacja Banku Pekao skończyła 10 lat

Dedykowana aplikacja PeoPay była jedną z pierwszych na polskim rynku bankowości elektronicznej i została udostępniona w czerwcu 2013 r. Na początku służyła przede wszystkim do realizowania płatności mobilnych, w tym do zakupów w internecie, ale jej możliwości systematycznie zwiększały się. Szybko pojawiała się na przykład opcja płatności w polskich i zagranicznych sklepach internetowych. Wtedy jeszcze istniał podział na dwa produkty: aplikacja PeoPay służyła do płatności, a serwis internetowy Pekao24 do korzystania z usług bankowych w sieci.