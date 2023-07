Nie wyślesz przelewu jak do tej pory. Duży bank wprowadza nowe zasady w przelewach

Do tej pory klienci banku mogli wysyłać i odbierać pieniądze za pomocą przelewów na telefon realizowanych na dwa sposoby. Jeden to za pomocą BLIK-a, wystarczyło w aplikacji bankowej wpisać numer telefonu, na który mają trafić pieniądze i jeżeli odbiorca miał również włączoną opcję przelewów na telefon Blik, to pieniądze trafiały do niego błyskawicznie. W przypadku, gdy nie korzystał w tej opcji zawsze można było przesłać mu pieniądze za pomocą przelewu SMS - odbiorca dostawał wiadomość ze specjalnym linkiem, po kliknięciu w niego należało wpisać numer rachunku, na który miały trafić pieniądze i zatwierdzić odbiór. Od razu widać, że to drugie rozwiązanie pochodzi z dawnych czasów i wymaga więcej zachodu. Z drugiej strony jego zaletą było to, że nie wymagał od odbiorcy instalowania aplikacji i wyrażenia zgody na otrzymywanie przelewów na telefon BLIK.