A jednak Unia pracuje nad cyfrową walutą. Co się stanie z gotówką?

Niektórzy twierdzą, że to wyeliminuje rozbudowaną szarą strefę, a inni, że państwo będzie mogło w dowolnej chwili pozbawić niewygodnego obywatela środków do życia, to wystarczy zablokować mu konto. Z drugiej strony, kto ma czas przeglądać finanse Kowalskiego. Teoria ma tyle samo przeciwników, co zwolenników, a po ostatnich doniesieniach z Brukseli niektórzy mogą podskoczyć z radości i powiedzieć: a nie mówiłem?!