Trzymaj zapas gotówki, nadchodzą trudne czasy. Ten rząd ostrzega obywateli

Tymczasem wszystkie poradniki przetrwania w trudnych czasach mówią o tym, że trzeba monitorować sytuację finansową i gospodarczą kraju, posiadać zapas gotówki w domu, najlepiej w różnych walutach, gdyby zaszła konieczność nagłej ucieczki. Sam pamiętam pierwsze chwile w lutym 2022 r., gdy za wschodnią granicą rozpoczęła się wojna. Złapałem się na tym, że w domu nie mam żadnej gotówki i gdyby trzeba było uciekać, to byłbym w pełni uzależniony od bankomatów, a że mieszkam na terenie wschodniej Polski, to do zagrożenia mam blisko. Teraz nauczyłem się i staram się zawsze mieć niewielką sumę w gotówce, tak żeby wystarczyła na kilka dni życia, bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć.