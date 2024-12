Jak przygotować się na wojnę? Oto co Szwedzi radzą swoim obywatelom w najnowszym poradniku

Zgodnie z tymi instrukcjami potrzebujesz co najmniej trzech litrów wody dziennie, głównie do picia i gotowania. Powinieneś zaopatrzyć się w pojemniki do przechowywania wody lub wiadra z pokrywkami do zbierania wody. Kup wodę butelkowaną lub napełnij pojemniki. Przechowuj wodę w ciemnym i chłodnym miejscu. Sprawdź, czy woda ma nietypowy smak lub zapach raz, lub dwa razy w roku. Wymieniaj wodę, kiedy jest to konieczne. Jeśli nie masz pewności, czy woda nadaje się do picia, zagotuj ją, aż zacznie wrzeć.