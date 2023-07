Revolut przegapił głupi błąd. Ludzie niepostrzeżenie wypłacili sobie 80 mln zł

Nie jest jasne, kto pierwszy odkrył błąd, ale wiadomo, że informacja o nim dotarła do zorganizowanych grup przestępczych. Te wykorzystywały podstawione osoby do dokonywania zakupów, których realizacja z uwagi na zbyt wysokie kwoty była odrzucana. Zwrócone środki następnie błyskawicznie wypłacano z bankomatu, by Revolut nie mógł ich już odzyskać.