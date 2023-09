Do Polaków trafi karta płatnicza ze skrobi. Tak banki żegnają plastik

Sam bank wyliczał, że skoro tylko ich klienci mają w sumie 10 mln kart płatniczych to przekłada się to na 50 ton plastiku, więc rezygnacja z surowca jest konieczna. Nawet jeżeli przez głowę przeszłoby komuś, że 50 ton przy tylu milionach to w zasadzie nie aż tak dużo, to pamiętajmy, że jest to tylko jeden bank. W skali świata liczby robią się znacznie bardziej zatrważające.