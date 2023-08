Recykling? Mamy dużo do poprawy. Trzeba przycisnąć producentów, a nie ludzi

Kluczem do wyjścia z sytuacji jest w pierwszej kolejności wytwarzanie produktów, które można w jak najlepszy sposób poddać recyklingowi. Jeżeli jakieś tworzywo nie nadaje się do recyklingu, problemem nie jest to co z nim zrobić po zużyciu, ale to, że dany produkt w ogóle został z niego stworzony. Najważniejsze jest nieutylizowanie odpadów, a dążenie by było jak najmniej okazji do tego, by w ogóle powstawały. Redukcja wytwarzanych odpadów prowadzi do oszczędzania zasobów naturalnych, i jednocześnie pozwala zredukować inne szkodliwe skutki dla środowiska przez cały okres użytkowania produktu.