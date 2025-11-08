REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Kosmos

H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 

To odkrycie potencjalnie zmienia nasze rozumienie chemii kosmicznej i podważa dotychczasowe przekonania o tym, jak działa materia w przestrzeni międzygwiezdnej. 

Maciej Gajewski
H2O 3I/ATLAS woda hydroksyl
REKLAMA

Obserwatorium NASA Swift wykryło obecność OH - hydroksylu, czyli chemicznego śladu wody - na komecie 3I/ATLAS. Co w tym niezwykłego? Kometa znajdowała się w odległości, w której woda powinna pozostawać w stanie głębokiego uśpienia, zamrożona i nieaktywna. A jednak - wbrew fizyce, którą sądziliśmy, że rozumiemy - woda zaczęła się uwalniać. 

REKLAMA

Gość spoza naszego układu 

Kometa 3I/ATLAS nie jest zwykłym obiektem krążącym wokół Słońca. To przybysz z głębi kosmosu, spoza naszego systemu planetarnego. Odkryto ją 1 lipca dzięki teleskopowi ATLAS w Chile. Jej trajektoria jest hiperboliczna - oznacza to, że nie jest związana grawitacyjnie ze Słońcem i nigdy już do nas nie powróci. Przemknie przez nasze okolice i wyruszy dalej w ciemność międzygwiezdną. 

Czytaj też:

To dopiero trzeci znany obiekt międzygwiezdny w historii astronomii. Wcześniej odkryto Oumuamuę (2017) oraz 2I/Borisov (2019). Każde z tych odkryć było przełomem - dowodem, że kosmos pełen jest samotnych wędrowców, wyrzuconych z własnych systemów gwiezdnych i skazanych na wieczną podróż między gwiazdami. 

Szacunki wskazują, że 3I/ATLAS liczy sobie co najmniej siedem miliardów lat - jest więc starsza od Ziemi, a być może nawet od samego Słońca. Przemierzała pustkę przez miliardy lat, zanim przypadkiem trafiła w nasze sąsiedztwo. To pielgrzymka przez czas. 

To odkrycie podważyło ważne założenia 

Teleskop ultrafioletowo-optyczny Swift (UVOT) NASA. Lewy panel przedstawia światło widzialne. Prawy panel przedstawia ultrafiolet. Widoczna jest słaba poświata śladów hydroksylu (OH) - pary wodnej ulatniającej się z komety

Zespół astronomów z Auburn University w Alabamie, kierowany przez Zexi Xinga i Dennisa Bodewits, skierował kosmiczny teleskop Swift na 3I/ATLAS. Swift, działający poza ziemską atmosferą, ma przewagę: może obserwować ultrafiolet, którego atmosfera naszej planety nie przepuszcza. 

Naukowcy szukali śladu OH - cząsteczki powstającej, gdy promieniowanie ultrafioletowe rozbija molekuły wody. I znaleźli go. Potwierdzenie było jednoznaczne: na komecie obecna jest woda. 

W momencie odkrycia kometa znajdowała się niemal trzy jednostki astronomiczne od Słońca - czyli mniej więcej w rejonie orbity Marsa. W takiej odległości promieniowanie słoneczne jest zbyt słabe, by topić lód w tempie obserwowanym u komet z naszego systemu. Według dotychczasowych modeli woda powinna tam pozostawać w stanie spoczynku. Tymczasem Swift zarejestrował intensywną emisję wody - około 40 kilogramów na sekundę. Naukowcy porównali to do hydrantu odkręconego na pełną moc.

Jak to możliwe? Odpowiedź tkwi w składzie komety. 3I/ATLAS zawiera wyjątkowo dużo dwutlenku węgla (CO₂). Choć mniej lotny niż woda to sublimuje pod wpływem słabego promieniowania słonecznego. Proces ten uwalnia energię, która z kolei powoduje sublimację ziaren lodu wodnego w otoczce komety. 

To niezwykły mechanizm - kometa wykorzystuje własne zasoby CO₂ jako katalizator, by uwalniać wodę w warunkach, które teoretycznie powinny być zbyt zimne. Obliczenia wskazują, że aktywne jest co najmniej 8 proc. powierzchni jądra komety, podczas gdy typowe komety z naszego systemu wykazują aktywność na poziomie 3-5 proc. 3I/ATLAS jest więc wyjątkowo dynamiczna. 

To wiadomość z innego świata 

Dlaczego to odkrycie jest tak ważne? Kiedy odkrywamy wodę - nawet jej słaby ultrafioletowy ślad - z międzygwiezdnej komety to czytamy wiadomość z innego systemu planetarnego. Ta woda powstała w obłoku materii krążącym wokół innej gwiazdy, być może dziesięć miliardów lat temu. Mogła być częścią egzoplanety, asteroidy albo komety, która nigdy nie uformowała planety. Teraz ulatuje w przestrzeń, a my możemy ją obserwować i analizować - czytać jej chemiczną historię. 

Kometa 3I/ATLAS zarejestrowana przez spektrograf wieloobiektowy Gemini (GMOS) na satelicie Gemini South w Cerro Pachón w Chile

Odkrycie H₂O w 3I/ATLAS zmienia nasze spojrzenie na komety. Dotąd sądziliśmy, że ich aktywność zależy wyłącznie od odległości od gwiazdy. Blisko - aktywne. Daleko - uśpione.  3I/ATLAS pokazuje, że rzeczywistość jest bardziej złożona. Wewnętrzna chemia komety, interakcje między gazami lotnymi i procesy sublimacji mogą podtrzymywać aktywność nawet tam, gdzie klasyczne modele przewidywały ciszę. 

To nie jest drobna ciekawostka. To zmiana w naszym rozumieniu materii w kosmosie. Jeśli kometa potrafi utrzymywać taką aktywność w ekstremalnych warunkach, co to oznacza dla innych obiektów - asteroid, lodowych planet czy jąder gazowych gigantów? 

Kometa 3I/ATLAS opuściła już pole widzenia teleskopu Swift - zbliżyła się zbyt mocno do Słońca, by można ją było dalej śledzić w świetle zakłócanym przez blask naszej gwiazdy. To jednak nie koniec jej historii. Najważniejsze obserwacje będą miały miejsce, gdy 3I/ATLAS osiągnie swoje peryhelium - punkt orbity najbliższy Słońcu. To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć w jej tajemnice, zanim kometa wyruszy w nieodwracalną podróż ku ciemności międzygwiezdnej, niosąc ze sobą sekrety swojego odległego, macierzystego systemu gwiezdnego. 

REKLAMA

W codziennym zgiełku technologii, mediów i informacji łatwo zapomnieć, że nad naszymi głowami rozgrywają się wydarzenia o skali kosmicznej. Kometa 3I/ATLAS - ta niewielka, lecz mająca miliardy lat bryła lodu i skał - niesie ze sobą wiadomość z innego świata. Nie z literatury science fiction, lecz z realnego systemu gwiezdnego, który powstał i ewoluował gdzieś w naszej galaktyce, podlegając tym samym prawom fizyki, które rządzą naszym własnym Układem Słonecznym. 

To sygnał, że materia i energia mogą działać w warunkach, które wcześniej uznawaliśmy za niemożliwe. 3I/ATLAS przyleciała, pozostawiła ślad w postaci ultrafioletowego sygnału OH i odleci w przestrzeń, ale jej przesłanie pozostanie. A jest to przesłanie, nakazujące pokorę względem naszej bieżącej wiedzy o świecie i wszechświecie. Warto odczytać je z należytą uwagą. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
08.11.2025 17:00
Tagi: Komety
Najnowsze
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA