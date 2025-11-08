H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 

Ładowanie...

Obserwatorium NASA Swift wykryło obecność OH - hydroksylu, czyli chemicznego śladu wody - na komecie 3I/ATLAS. Co w tym niezwykłego? Kometa znajdowała się w odległości, w której woda powinna pozostawać w stanie głębokiego uśpienia, zamrożona i nieaktywna. A jednak - wbrew fizyce, którą sądziliśmy, że rozumiemy - woda zaczęła się uwalniać.

Gość spoza naszego układu

Kometa 3I/ATLAS nie jest zwykłym obiektem krążącym wokół Słońca. To przybysz z głębi kosmosu, spoza naszego systemu planetarnego. Odkryto ją 1 lipca dzięki teleskopowi ATLAS w Chile. Jej trajektoria jest hiperboliczna - oznacza to, że nie jest związana grawitacyjnie ze Słońcem i nigdy już do nas nie powróci. Przemknie przez nasze okolice i wyruszy dalej w ciemność międzygwiezdną.

To dopiero trzeci znany obiekt międzygwiezdny w historii astronomii. Wcześniej odkryto Oumuamuę (2017) oraz 2I/Borisov (2019). Każde z tych odkryć było przełomem - dowodem, że kosmos pełen jest samotnych wędrowców, wyrzuconych z własnych systemów gwiezdnych i skazanych na wieczną podróż między gwiazdami.

Szacunki wskazują, że 3I/ATLAS liczy sobie co najmniej siedem miliardów lat - jest więc starsza od Ziemi, a być może nawet od samego Słońca. Przemierzała pustkę przez miliardy lat, zanim przypadkiem trafiła w nasze sąsiedztwo. To pielgrzymka przez czas.

To odkrycie podważyło ważne założenia

Teleskop ultrafioletowo-optyczny Swift (UVOT) NASA. Lewy panel przedstawia światło widzialne. Prawy panel przedstawia ultrafiolet. Widoczna jest słaba poświata śladów hydroksylu (OH) - pary wodnej ulatniającej się z komety

Zespół astronomów z Auburn University w Alabamie, kierowany przez Zexi Xinga i Dennisa Bodewits, skierował kosmiczny teleskop Swift na 3I/ATLAS. Swift, działający poza ziemską atmosferą, ma przewagę: może obserwować ultrafiolet, którego atmosfera naszej planety nie przepuszcza.

Naukowcy szukali śladu OH - cząsteczki powstającej, gdy promieniowanie ultrafioletowe rozbija molekuły wody. I znaleźli go. Potwierdzenie było jednoznaczne: na komecie obecna jest woda.

W momencie odkrycia kometa znajdowała się niemal trzy jednostki astronomiczne od Słońca - czyli mniej więcej w rejonie orbity Marsa. W takiej odległości promieniowanie słoneczne jest zbyt słabe, by topić lód w tempie obserwowanym u komet z naszego systemu. Według dotychczasowych modeli woda powinna tam pozostawać w stanie spoczynku. Tymczasem Swift zarejestrował intensywną emisję wody - około 40 kilogramów na sekundę. Naukowcy porównali to do hydrantu odkręconego na pełną moc.

Jak to możliwe? Odpowiedź tkwi w składzie komety. 3I/ATLAS zawiera wyjątkowo dużo dwutlenku węgla (CO₂). Choć mniej lotny niż woda to sublimuje pod wpływem słabego promieniowania słonecznego. Proces ten uwalnia energię, która z kolei powoduje sublimację ziaren lodu wodnego w otoczce komety.

To niezwykły mechanizm - kometa wykorzystuje własne zasoby CO₂ jako katalizator, by uwalniać wodę w warunkach, które teoretycznie powinny być zbyt zimne. Obliczenia wskazują, że aktywne jest co najmniej 8 proc. powierzchni jądra komety, podczas gdy typowe komety z naszego systemu wykazują aktywność na poziomie 3-5 proc. 3I/ATLAS jest więc wyjątkowo dynamiczna.

To wiadomość z innego świata

Dlaczego to odkrycie jest tak ważne? Kiedy odkrywamy wodę - nawet jej słaby ultrafioletowy ślad - z międzygwiezdnej komety to czytamy wiadomość z innego systemu planetarnego. Ta woda powstała w obłoku materii krążącym wokół innej gwiazdy, być może dziesięć miliardów lat temu. Mogła być częścią egzoplanety, asteroidy albo komety, która nigdy nie uformowała planety. Teraz ulatuje w przestrzeń, a my możemy ją obserwować i analizować - czytać jej chemiczną historię.

Kometa 3I/ATLAS zarejestrowana przez spektrograf wieloobiektowy Gemini (GMOS) na satelicie Gemini South w Cerro Pachón w Chile

Odkrycie H₂O w 3I/ATLAS zmienia nasze spojrzenie na komety. Dotąd sądziliśmy, że ich aktywność zależy wyłącznie od odległości od gwiazdy. Blisko - aktywne. Daleko - uśpione. 3I/ATLAS pokazuje, że rzeczywistość jest bardziej złożona. Wewnętrzna chemia komety, interakcje między gazami lotnymi i procesy sublimacji mogą podtrzymywać aktywność nawet tam, gdzie klasyczne modele przewidywały ciszę.

To nie jest drobna ciekawostka. To zmiana w naszym rozumieniu materii w kosmosie. Jeśli kometa potrafi utrzymywać taką aktywność w ekstremalnych warunkach, co to oznacza dla innych obiektów - asteroid, lodowych planet czy jąder gazowych gigantów?

Kometa 3I/ATLAS opuściła już pole widzenia teleskopu Swift - zbliżyła się zbyt mocno do Słońca, by można ją było dalej śledzić w świetle zakłócanym przez blask naszej gwiazdy. To jednak nie koniec jej historii. Najważniejsze obserwacje będą miały miejsce, gdy 3I/ATLAS osiągnie swoje peryhelium - punkt orbity najbliższy Słońcu. To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć w jej tajemnice, zanim kometa wyruszy w nieodwracalną podróż ku ciemności międzygwiezdnej, niosąc ze sobą sekrety swojego odległego, macierzystego systemu gwiezdnego.

W codziennym zgiełku technologii, mediów i informacji łatwo zapomnieć, że nad naszymi głowami rozgrywają się wydarzenia o skali kosmicznej. Kometa 3I/ATLAS - ta niewielka, lecz mająca miliardy lat bryła lodu i skał - niesie ze sobą wiadomość z innego świata. Nie z literatury science fiction, lecz z realnego systemu gwiezdnego, który powstał i ewoluował gdzieś w naszej galaktyce, podlegając tym samym prawom fizyki, które rządzą naszym własnym Układem Słonecznym.

To sygnał, że materia i energia mogą działać w warunkach, które wcześniej uznawaliśmy za niemożliwe. 3I/ATLAS przyleciała, pozostawiła ślad w postaci ultrafioletowego sygnału OH i odleci w przestrzeń, ale jej przesłanie pozostanie. A jest to przesłanie, nakazujące pokorę względem naszej bieżącej wiedzy o świecie i wszechświecie. Warto odczytać je z należytą uwagą.

Maciej Gajewski 08.11.2025 17:00

