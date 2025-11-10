Poseł w Sejmie wściekły na opóźnienie GTA 6. Pajacowanie czy sigma?

Ładowanie...

Gdy wydawało się, że w Sejmie słyszeliśmy już wszystko, na mównicę wszedł poseł Konfederacji i z pełną powagą ogłosił ogromny skandal – przesunięcie premiery GTA 6. Jego apel o protesty rozbawił część posłów, ale w sieci wywołał burzę.

REKLAMA

Nocna sesja, sejmowa mównica i... Grand Theft Auto

Polityka potrafi zaskoczyć, ale nawet jak na polskie standardy było to wystąpienie, którego nikt się nie spodziewał. W nocnym paśmie oświadczeń poselskich, zarezerwowanym zwykle dla krótkich wypowiedzi podsumowujących działalność w okręgu, jeden z posłów postanowił sięgnąć po temat, który akurat rozpalał internet.

Witold Tumanowicz z Konfederacji wszedł na mównicę i bez wstępów przeszedł do rzeczy. Zrelacjonował decyzję studia Rockstar Games, które tego samego dnia przesunęło premierę wyczekiwanej gry Grand Theft Auto VI. „To jest ogromny skandal” – powiedział z oburzeniem. I dodał: „Jeśli po czymś takim ludzie nie wyjdą na ulice, to ja już nie wiem”.

Viral z Sejmu, który przebił wszystkie newsy o grze

Choć wielu potraktowało to jako żart, to nagranie z wystąpienia zaczęło błyskawicznie krążyć po mediach społecznościowych. Dla jednych to dowód na dystans i poczucie humoru posła. Dla innych przykład, jak bardzo kultura gier przeniknęła do głównego nurtu debaty publicznej.

Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Część komentatorów i polityków uznała ten sejmowy stand-up za pajacowanie, szczególnie że wieczorne godziny obrad zwykle służą poważnym wypowiedziom. Z kolei internauci podzielili się między tych, którzy cytują wystąpienie memami, i tych, którzy woleliby, żeby Sejm zajął się czymś poważniejszym.

GTA 6: premiera, której nie widać na horyzoncie

Choć wypowiedź posła była ironiczna, emocje graczy są jak najbardziej prawdziwe. Rockstar Games oficjalnie ogłosiło, że premiera GTA 6 została przesunięta na 19 listopada 2026 r. To już kolejne opóźnienie, które wzbudziło frustrację wśród fanów. Gra, która według przecieków miała być pokazana jeszcze w tym roku, pozostaje owiana tajemnicą, a napięcie rośnie.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Nie pomaga fakt, że w tle decyzji o opóźnieniu pojawiły się informacje o redukcji zatrudnienia w Rockstarze oraz kontrowersjach związanych z próbami ograniczania aktywności związkowej pracowników. Dla wielu graczy to sygnał, że coś może być nie tak i że ich cierpliwość wystawiana jest na coraz większą próbę.

REKLAMA

Marcin Kusz 10.11.2025 18:04

Ładowanie...