GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam

Squadron 42 - długo wyczekiwany spin-off Star Citizena - ma zostać wydany w przyszłym roku z budżetem sięgającym miliarda dolarów i obsadą godną Hollywood. Chris Roberts, legendarny twórca Wing Commandera, nie ukrywa ambicji - chce, by premiera jego dzieła była niemal tak wielkim wydarzeniem jak GTA 6.

Maciej Gajewski
Squadron 42 kontra GTA VI
Squadron 42 wyróżnia się już na starcie jedną kluczową różnicą. Podczas gdy GTA 6 korzysta z gigantycznego budżetu Rockstar Games i Take-Two tak Squadron 42 finansowane jest głównie ze środków zebranych od graczy w ramach najdłuższego i najbardziej kontrowersyjnego crowdfundingu w historii gier wideo.

Cloud Imperium Games, studio Chrisa Robertsa, zebrało już ponad 859 mln dol. oficjalnie, choć sam Roberts potwierdził w najnowszym wywiadzie dla francuskiej La Presse, że całkowita kwota przekroczyła miliard dolarów. To oznacza, że Squadron 42 wraz z uniwersum Star Citizen staje się jedną z najdroższych produkcji rozrywkowych w historii - niemal dorównując spekulowanemu budżetowi GTA 6, który podobno wynosi od 1 do 2 miliardów dolarów.

Czytaj też:

Cloud Imperium Games Montreal - nowa siła w Quebecu

Jedną z kluczowych wiadomości ostatnich tygodni było oficjalne przekształcenie studia Turbulent w Cloud Imperium Games Montreal. To nie tylko zmiana nazwy - to strategiczny ruch, który wzmacnia pozycję CIG w kanadyjskiej scenie gamingowej i dodatkowo zabezpiecza rozwój Squadron 42.

Turbulent współpracowało z Cloud Imperium Games już od 2012 r., a teraz wszyscy 189 pracowników dołącza oficjalnie do rodziny CIG. Studio w Montrealu będzie odpowiedzialne za kluczowe elementy Persistent Universe w Star Citizen, ale przede wszystkim za dopracowanie Squadron 42. To pierwszy taki przypadek w branży, gdzie długoterminowy partner zewnętrzny zostaje w pełni wchłonięty przez główne studio w ramach tak ambitnego projektu.

Squadron 42: Top Gun spotyka Star Wars z obsadą Hollywood

Chris Roberts nie szczędzi superlatyw opisując Squadron 42 jako Top Gun spotyka Star Wars. I trudno mu odmówić racji, patrząc na obsadę, którą udało się zgromadzić. Mark Hamill (znany z roli Luke'a Skywalkera), Henry Cavill (Superman), Gary Oldman (wielokrotny laureat Oscara), Gillian Anderson (Scully z Z Archiwum X), Andy Serkis, Mark Strong, Liam Cunningham, Ben Mendelsohn - to tylko część gwiazd, które wcieliły się w postacie w Squadron 42.

Wykorzystanie motion capture i zaawansowanych technik skanowania twarzy pozwoliło na stworzenie niezwykle realistycznych awatarów. Squadron 42 oferować ma od 30 do 40 godz. rozgrywki rozłożonej na ponad 70 misji, z fabułą podzieloną na 28 rozdziałów. To więcej contentu single-player niż w większości współczesnych produkcji AAA.

Strategiczna gra w kotka i myszkę z GTA 6

Roberts w wywiadzie dla La Presse jasno stwierdził, że Squadron 42 zostanie wydane w momencie, gdy nie zostanie przyćmione przez GTA 6. To strategia, która ma sens - choć GTA 6 ma premierę 26 maja 2026 r. na konsolach tak Squadron 42 trafi wyłącznie na PC, co już samo w sobie dzieli rynki.

Mamy nadzieję, że będzie to niemal tak wielkie wydarzenie. Oprócz GTA 6, to prawdopodobnie gra AAA z największym budżetem - powiedział Roberts. To śmiała deklaracja, ale patrząc na skalę inwestycji i czas poświęcony na rozwój (ponad 13 lat), nie jest całkowicie bezpodstawna.

Realność vs. ambicje - czy tym razem się uda?

Squadron 42 ogłoszono jako feature complete podczas CitizenCon 2023, a na CitizenCon 2024 potwierdzono datę premiery na 2026 rok. Dla projektu, który pierwotnie miał być gotowy w 2014 r., to kolejna okazja do udowodnienia, że nie jest scamem, jak twierdzą krytycy.

Sceptycyzm internautów wobec porównań do GTA 6 jest zrozumiały. Jednak Squadron 42 ma już ponad milion aktywnych graczy miesięcznie w ramach ekosystemu Star Citizen, a łącznie co najmniej 25 mln osób grało w alpha tego uniwersum. To solidna baza dla marketingu i potencjalnych sprzedaży.

Czy warto czekać na Squadron 42?

W erze, gdy większość gier single-player oferuje 8-12 godzin kampanii Squadron 42 obiecuje 30-40 godzin immersyjnej przygody kosmicznej z hollywoodzkimi gwiazdami i budżetem przekraczającym większość blockbusterów filmowych. Dla fanów space oper i klasycznych gier Chrisa Robertsa (Wing Commander, Freelancer) to może być wydarzenie dekady.

Oczywiście historia rozwoju Star Citizena i Squadron 42 pełna jest opóźnień i niespełnionych obietnic. Ale jeśli tym razem Cloud Imperium Games dotrzyma słowa, to w przyszłym roku możemy być świadkami premiery, która rzeczywiście będzie konkurować z GTA 6 - przynajmniej w kategorii najbardziej ambitna gra roku. I szczerze mówiąc, po latach czekania na coś świeżego w gatunku space sim, Squadron 42 brzmi znacznie bardziej intrygująco niż kolejna odsłona serii o gangsterach z Vice City.

28.08.2025 20:55
