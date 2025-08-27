Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek

Ładowanie...

Tym razem abonenci programu PS Plus będą mogli przekonać się, jak to jest grać w wybitną grę platformową. Wielkie słowo, ale i produkcja we wrześniowym abonamencie trafia się naprawdę wielka. No, ale czego innego spodziewać się po weteranach ze studia Double Fine Productions.

Gwiazda PS Plus na wrzesień 2025 to świetna gra platformowa Psychonauts 2.

Słyszę jęk rozczarowania? Proszę natychmiast opuścić pomieszczenie. Okej, zdaję sobie sprawę, że Psychonauts 2 nie jest najgorętszym, najpopularniejszym tytułem na świecie. Nie budzi takich emocji jak Battlefield 6 ani nie jest tak popularne jak GTA V. Mamy jednak do czynienia z grą wybitną. Najlepszym, co branża gier ma nam do zaoferowania.

W momencie pisania tego tekstu Psychonauts 2 cieszy się 91 punktami na 100 w agregatorze ocen Metacritic, co kompletnie mnie nie dziwi. Gra przygodowa od twórców takich klasyków jak Day of the Tentacle i Grim Fandango to przejaw kreatywnego geniuszu. Taką opinię podzielają sami gracze. Większość ocen Psychonauts 2 na Steam jest przytłaczająco pozytywna.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 to przygodowa platformówka, w której główny bohater - Raz - potrafi wchodzić do cudzych umysłów, szukając w nich interesujących go informacji. Raz pracuje jako szpieg, lecz w jego organizacji pojawia się kret. Zadaniem gracza jest odnalezienie podwójnego agenta. Rozpoczynamy polowanie, zaglądając do umysłów przyjaciół i wrogów. Często dowiadując się więcej, niż byśmy chcieli.

Mam do was gorący apel. Nawet, jeśli przygodówki i platformówki nie są waszymi ulubionymi gatunkami, koniecznie dajcie szansę Psychonauts 2. Gra jest rewelacyjna, na bardzo wielu poziomach. Od sekwencji zręcznościowych, przez kreacje bohaterów, kończąc na dialogach i narracji. Przygoda palce lizać. Szczerze zazdroszczę wszystkim, którzy będą jej doświadczać po raz pierwszy.

Dwie kolejne gry w ramach sierpniowego PS Plusa to Stardew Valley oraz Viewfinder.

Zwracam waszą uwagę na Stardew Valley. Ta przyjemna, urocza produkcja skupia się na prowadzeniu własnej farmy i zacieśnianiu więzi. Chociaż wygląda niepozornie, gra wciąga na dziesiątki godzin, uzależniając mechanizmami rozbudowy gospodarstwa oraz uprawy roli. W SV ważne jest również wykonywanie zleceń oraz poznawanie mieszkańców miasteczka, wliczając w to nawet możliwość zakładania rodziny. Gra ma miliony fanów na całym świecie, nie bez powodu.

Stardew Valley

Viewfinder

Przyznam się natomiast, że nie miałem jeszcze okazji zagrania w Viewfindera. Sony opisuje ten tytuł jako pierwszoosobową przygodę z obiektywem ręku, polegającą na rozwiązywaniu zagadek. Zwłaszcza takich skupionych na grze z percepcją oraz przestrzenią. Jeśli gra będzie chociaż w połowie tak dobra jak The Witness, jestem na tak.

Wszystkie trzy gry zadebiutują w kolekcji PS Plus Essential (najtańszy poziom subskrypcji) 2 września. Każda z produkcji działa na obu generacjach konsol Playstation – starszym PS4 oraz nowszym i droższym PS5. Natomiast do 1 września możecie odebrać poprzednie gry z PS Plusa, w tym popularny survival DayZ.

Szymon Radzewicz 27.08.2025 19:29

