/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World to najlepsza gra dla dzieci do 10 roku życia, jaką można sprawić posiadaczowi konsoli Nintendo Switch 2. Mówimy co prawda o odgrzewanym kotlecie, ale polanym świeżym sosem.

Szymon Radzewicz
Recenzja gry Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World
REKLAMA

Odgrzany kotlet. Za to z dodatkową warstwą panierki, świeżym sosikiem oraz ciepłymi, młodymi ziemniaczkami z koperkiem. Takie jest Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Nintendo bezwstydnie wydaje grę z pierwszego Switcha na nową konsolę, chcąc za nią pełną cenę. W zamian oferuje mistrzowski pakiet ulepszeń, a także zupełnie nową przygodę.

REKLAMA

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World wykorzystuje dodatkową moc Switcha 2. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda.

Moje zrzuty ekranu zostały wykonane podczas zabawy w trybie mobilnym. Gra działa wtedy w natywnym FHD, w stabilnych 60 klatkach na sekundę, bez odczuwalnych spadków. Po zadokowaniu Switcha 2 w stacji, rozgrywka na TV odbywa się w standardzie 4K. Muszę przyznać, byłem lekko zaskoczony, widząc tak ostrą, wyrazistą oprawę w produkcji Nintendo na telewizorze w salonie.

Różnica względem oryginału wydanego na pierwszym Switchu jest znacząca. Nie tylko w obszarze rozdzielczości, ale też płynności. Świetnie to widać na przykładzie oddalonych przeciwników. Ich animacje nie są już ograniczane do kilku klatek na sekundę, jak w oryginale, co od razu rzucało się w oczy. Teraz cały kadr jest płynny i spójny. Twórcy nie muszą już uciekać się do tego typu sztuczek.

większy ekran Switcha 2 pozwala lepiej docenić wykonanie poziomów...
...z kolei elementy drugiego i trzeciego planu są o wiele lepiej widoczne

Porządna rozdzielczość natywna sprawia z kolei, że lokacje pełne detali, jak opuszczone centrum handlowe godne The Last of Us, nie straszą już ząbkowaniem krawędzi. Zamiast tego gracz jest w stanie dostrzec detale trzeciego planu, umykające na pierwszym Switchu z powodu mniejszego ekranu tabletu oraz niższej rozdzielczości natywnej.

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World to także zupełnie nowa zawartość: lokacje, wyzwania, bossowie.

Ulepszona wersja dla drugiego Switcha wprowadza nowy wątek narracyjny. Deszcz diamentowych meteorytów zmienia wybrane lokacje z podstawowej gry. Magiczne przedmioty z kosmosu wpływają na topografię terenu, diametralnie modyfikując układ poziomów, a także odblokowują dostęp do nowych obszarów na znanych mapach.

Mamy więc do czynienia z kreatywnym recyklingiem. Granatowa aura magicznych meteorytów to więcej niż efekt wizualny. Nowa energia permanentnie zmienia otoczenie, ale również przeciwników – w tym bossów – dodając im siły oraz wytrzymałości. Zmiany są tak głębokie, że poziomy z rozszerzenia Star-Crossed World bez problemu mogą być uznawane za zupełnie nowe lokacje.

przykład nowych poziomów dostępnych tylko w wersji dla Switcha 2
diamentowe meteoryty zmieniające znane lokacje w zupełnie nowe poziomy

Zupełnie nowe są też trzy obiekty, które może pożreć Kirby, nabywając ich cechy. Nie zdradzę, co to za przedmioty, aby nie psuć frajdy z odkrywania tego na własną rękę. Skoro jednak w podstawowej wersji Kirby pożerał samochody, lodówki czy nawet schody, możecie się domyślać – jest równie kreatywnie, co absurdalnie. Młodzi gracze będą mieli masę, masę śmiechu.

Mnie najbardziej podoba się to, że poziomy i starcia z Star-Crossed World są odczuwalnie trudniejsze niż te z podstawki. Nie na tyle, aby 8-letnie dziecko uciekło z płaczem do pokoju, ale czuć różnicę. To dobra decyzja, fani Forgotten Land zyskują bowiem nowe, satysfakcjonujące wyzwanie. Z kolei dzięki trybowi kooperacji na jednym ekranie rodzice mogą pomóc najmłodszym graczom, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uważam, że Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World to gra mistrzowsko skalibrowana pod dzieci do 10 roku życia.

Oczywiście także starsi gracze – ze mną włącznie – będą się dobrze bawić przy tej produkcji. Uważam, że Forgotten Land dla pierwszego Switcha to najlepsza współczesna gra z Kirbym, Nintendo totalnie dowaliło do pieca. Teraz ta produkcja jest jeszcze większa, do tego płynniejsza i lepsza technicznie.

gra jest przyjemna dla oka, ale szkoda, że nie wdrożono HDR-a
walki z bossami bywają wymagające, ale rodzic może pomóc w trybie coop

Dopiero grając wspólnie z podopiecznym, w trybie kooperacji, w pełni docenia się geniusz Nintendo. Na przykład to, jak zaprojektowano poziomy, aby kilkuletnie dzieci były w stanie dotrzeć do ich końca, za to starsi gracze mogli skupić się na szukaniu bonusów i skarbów. Każdy znajduje tu coś dla siebie, poziomy zostały naszpikowane pomysłowo ukrytymi sekretami.

Gdybym sam miał dzieciaka, takiego w wieku do 10 lat, Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World byłby dla niego obowiązkową produkcją. Żaden Mario, żadne Pokemony, tym bardziej żadna Zelda. Żarłoczna różowa kulka jest o wiele lepiej dopasowana do możliwości najmłodszych graczy. Warto dodać, że producenci oferują ułatwiony poziom trudności, aby kilkuletnie brzdące także mogły przeżywać wielką przygodę.

Mimo litanii zalet nie uważam, że gra zasługuje na więcej niż 8/10. Koniec końców to wciąż odgrzewany kotlet.

Chociaż uważam Kirby and the Forgotten Land za najlepszą współczesną odsłonę serii, tak edycja dla Switcha 2 to w dużej mierze odcinanie kuponów. Do tego w pełnej cenie. Nintendo wie, że ma hit w ofercie, dlatego gra twardo, drenując portfele fanów (w zasadzie, to ich rodziców) bez żadnych skrupułów. Jasne, nowa zawartość jest świetna, ale stanowi małą część całej przygody.

Do tego uważam, że Nintendo mogło bardziej dopieścić Kirby’ego, na przykład wdrażając wsparcie HDR albo wprowadzając systemowy standard rozgrywki SharePlay. Rozczarowuje też, że różowa kulka nie dostała żadnej zupełnie nowej zdolności bojowej. To wprost wynika z faktu, iż nowi przeciwnicy, którym umiejętności kradnie Kirby, to po prostu silniejsze warianty dobrze znanych rywali.

Mimo tych mankamentów, Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World to na ten moment absolutnie najlepsza gra, jaką można sprawić (naj)młodszym graczom posiadającym Switcha 2. Geniusz projektowy przenika się tu z rewelacyjną oprawą oraz zmienną rozgrywką, a zawartości jest naprawdę sporo.

Największe zalety:

  • Rozgrywka w 60 fps, FHD/4K
  • Zupełnie nowa zawartość, w tym świetne gwiezdne poziomy
  • Piękny uniwersalizm: to gra dla 7- i 70-cio latka
  • Tryb kooperacji, dzieci i rodzice mogą bawić się razem
  • Masa sekretów i bonusów, jest po co wracać
  • Dodatkowe tryby, misje i wyzwania. To gra na wiele godzin
  • Forgotten Land to najlepsza nowożytna gra z Kirbym
  • Możliwość dopasowania trudności do wieku szkraba

Największe wady:

  • Dodałbym wsparcie HDR na TV
  • Zupełnie nowa zawartość to mała część całości
  • Odcinanie kuponów w pełnej cenie
  • Brak polskiej wersji językowej szczególnie tu boli
REKLAMA

Ocena recenzenta: 8/10

Kirby jest w szczytowej formie, chociaż jego okrąglutka, mięciutka sylwetka zdecydowanie na to nie wskazuje.

REKLAMA
Szymon Radzewicz
27.08.2025 18:03
Tagi: dziecikirbyNintendoNintendo Switch
Najnowsze
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
15:24
Paraliż systemu ratownictwa medycznego. Karetki jeździły na ślepo
Aktualizacja: 2025-08-27T15:24:46+02:00
14:54
Poszedłem do lasu z nowym telefonem na wyprawy. HAMMER RANGER nie boi się niczego
Aktualizacja: 2025-08-27T14:54:48+02:00
14:32
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę
Aktualizacja: 2025-08-27T14:32:59+02:00
13:17
Poleciał z petycją do prezydenta, bo wkurzają go drobniaki. Skończy się pytanie o grosika
Aktualizacja: 2025-08-27T13:17:17+02:00
12:32
Nadchodzą upały, a na przystankach można się ugotować. Pokazali ratunek
Aktualizacja: 2025-08-27T12:32:56+02:00
11:21
Tak pięknego i groźnego Słońca jeszcze nie widzieliśmy. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-27T11:21:36+02:00
10:53
Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera
Aktualizacja: 2025-08-27T10:53:25+02:00
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
6:34
AI wpływa na rynek pracy. Są badania, nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-27T06:34:00+02:00
6:23
Bilet za 12 zł, a i tak wolą samolot. Pociągi muszą gnać 350 km/h
Aktualizacja: 2025-08-27T06:23:00+02:00
6:12
Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-27T06:12:00+02:00
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
18:14
Ekspert od AI: dochód gwarantowany 10 tys. dol. to jedyne wyjście
Aktualizacja: 2025-08-26T18:14:08+02:00
17:35
Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła
Aktualizacja: 2025-08-26T17:35:12+02:00
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
15:25
Polski dom zasilany tylko wodorem i słońcem. W USA są nim zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-26T15:25:03+02:00
15:17
Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki
Aktualizacja: 2025-08-26T15:17:07+02:00
15:08
Orange wyłącza 3G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci
Aktualizacja: 2025-08-26T15:08:39+02:00
14:40
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie
Aktualizacja: 2025-08-26T14:40:59+02:00
13:51
Zakupy bez logowania i formalności? Z InPost Pay to możliwe
Aktualizacja: 2025-08-26T13:51:53+02:00
13:21
Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny
Aktualizacja: 2025-08-26T13:21:19+02:00
13:08
Mateczko, ale potwór. Bateria w nowym telefonie realme będzie przerażająco wielka
Aktualizacja: 2025-08-26T13:08:31+02:00
12:30
Miasto wprowadziło prohibicję na czipsy. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-26T12:30:32+02:00
11:31
Biało-czerwona amunicja powstaje w Polsce. To ma być gwarancja naszego bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-08-26T11:31:12+02:00
11:05
Google zapłaci Polakom. Sąd nie miał litości
Aktualizacja: 2025-08-26T11:05:39+02:00
10:00
Rozwiązali problem zużytej odzieży. Nie będzie trzeba jeździć do PSZOK
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA