Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że amerykańskie zestawy antydronowe Merops zostały już rozmieszczone w Polsce. To kolejny element wzmacniania obrony wschodniej flanki NATO.

Bogdan Stech
Wzdłuż wschodniej flanki NATO są rozmieszczane systemy, które zwiększą nasze zdolności wykrywania i zwalczania dronów– napisał szef MON w serwisie X, dziękując Amerykanom i sojuszowi za współpracę.

Polska nie jest jedynym krajem, który otrzymał te zestawy. Meropsy trafią również do Rumunii i Danii, gdzie w ostatnim czasie także pojawiały się niepokojące doniesienia o niezidentyfikowanych dronach nad bazami wojskowymi i lotniskami.

System Merops jest w stanie namierzać i zestrzeliwać drony i to niskim kosztem. To znacznie tańsze niż latanie F-35 i strzelanie do dronów pociskiem rakietowym – powiedział w rozmowie z Associated Press płk Mark McLellan z Dowództwa Sił Lądowych NATO.

Sztuczna inteligencja w akcji

Merops (skrót od Multispectral Extended Range Optical Sight) to nowoczesny system przeznaczony do wykrywania, śledzenia i neutralizacji dronów, również tych najtrudniejszych do zauważenia przez standardowe radary. Produkowany jest przez turecką firmę Aselsan.

System wykorzystuje czujniki multispektralne, kamery optyczne i termowizyjne, a także zaawansowane algorytmy analizy obrazu, dzięki którym potrafi odróżnić prawdziwe zagrożenie od np. ptaka czy cywilnego quadcoptera.

Zobaczyć, zidentyfikować, zneutralizować

Informacje o wykrytych celach przekazywane są do centrum dowodzenia, które podejmuje decyzję o manualnym lub zautomatyzowanym przechwyceniu zagrożenia. Co ciekawe dron może zostać zneutralizowany poprzez zakłócanie, ale także poprzez wystrzeliwanie małych dronów przechwytujących, które fizycznie niszczą wrogie bezzałogowe statki powietrzne.

Drony przechwytujące wykorzystują do działania autonomiczną nawigację, co jest bardzo wazne w przypadku zakłóceń sygnału GPS lub działania w warunkach walki elektronicznej (zakłócenia sygnałów sterowania).

Co ważne, Merops nie jest gigantycznym zestawem radarowym wymagającym specjalnej infrastruktury. Całość mieści się w tylnej części średniej ciężarówki, co pozwala na błyskawiczne przerzucanie systemu w dowolny rejon. Dzięki temu sprzęt może chronić nie tylko przygraniczne bazy wojskowe, ale też infrastrukturę krytyczną: rafinerie, lotniska czy elektrownie.

Drony to dziś jedno z najpoważniejszych wyzwań dla wojska. Pokazała to wojna w Ukrainie, gdzie niewielkie bezzałogowce stały się narzędziem zwiadu, ataku, a nawet terroru. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba incydentów z udziałem dronów w rejonach przygranicznych Polski wzrosła kilkukrotnie. Część z nich to jednostki rozpoznawcze, inne potencjalne testy obrony.

Bogdan Stech
09.11.2025 16:20
