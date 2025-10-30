REKLAMA
Drony nad bazą NATO. Reakcja była błyskawiczna

Tuż przy granicy z Rosją doszło do bardzo niepokojącego incydentu. Dwa niezidentyfikowane drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną w pobliżu bazy NATO. Szczątki zneutralizowanego bezzałogowca do teraz nie zostały odnalezione.

Marcin Kusz
Drony nad bazą NATO. Jeden zestrzelony, drugi uciekł
Do zdarzenia doszło 17 października, ale informacja trafiła do opinii publicznej dopiero teraz. Estońskie siły zbrojne, wspierane przez policję i straż graniczną, natychmiast podjęły działania w rejonie południowo-wschodniej Estonii. To właśnie tam znajduje się baza Reedo, czyli jedno z kluczowych miejsc stacjonowania sił NATO, w tym amerykańskiego 5. Szwadronu 7. Pułku Kawalerii. W jej pobliżu dostrzeżono dwa niezidentyfikowane drony. Jednego z nich udało się zestrzelić, a drugi odleciał w bliżej nieznanym kierunku.

W oficjalnym komunikacie nie sprecyzowano, skąd mogły nadlecieć drony, ani jakie dokładnie były ich rozmiary czy typ. Władze nie podały również, dlaczego aż przez kilkanaście dni utrzymywano sprawę w tajemnicy. Niemniej jednak takie przypadki traktowane są jako poważne incydenty zagrażające bezpieczeństwu, potencjalnie związane z działalnością wywiadowczą lub z rozpoznawczą.

System antydronowy zadziałał bezbłędnie

Do zneutralizowania jednego z dronów użyto specjalistycznej broni przeznaczonej do walki z bezzałogowcami – najpewniej typu Dronebuster, czyli karabinu zakłócającego sygnał sterujący urządzeniem. Drugi dron zdołał uciec z rejonu, zanim został przechwycony.

Mimo intensywnych poszukiwań, szczątków zestrzelonego urządzenia nie udało się jak dotąd odnaleźć. To uniemożliwia jednoznaczne ustalenie jego pochodzenia i dokładnego celu misji. Jednak biorąc pod uwagę miejsce zdarzenia – zaledwie kilkanaście km od rosyjskiej granicy – incydent z całą pewnością mógł mieć charakter geopolityczny.

Rosja nie przestaje testować NATO

Zaledwie dwa dni po incydencie z dronami w przestrzeń powietrzną Estonii wtargnęły rosyjskie myśliwce MiG-31. Przez 12 min naruszały granice kraju, co zostało uznane za kolejną próbę prowokacji i testowania reakcji sojuszniczych sił. Do podobnych sytuacji dochodziło także nad Polską. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o tym, że rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 zbliżył się do polskiej strefy nad Bałtykiem bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Polskie myśliwce MiG-29 natychmiast poderwały się do przechwycenia i eskorty.

Działania Rosji, od prowokacyjnych lotów wojskowych, po drony i ataki cybernetyczne, są częścią szerszego schematu wojny hybrydowej. Przestrzeń powietrzna nad krajami bałtyckimi oraz infrastruktura krytyczna Sojuszu stają się regularnym celem agresywnych i nieprzewidywalnych działań.

W tej całej układance incydent z dronami nad bazą NATO w Reedo to nie tylko epizod czy wypadek przy pracy, ale fragment większego napięcia w regionie. NATO i kraje flankowe – takie jak Polska, Litwa czy Estonia – coraz częściej stają przed koniecznością błyskawicznego reagowania, nie tylko w powietrzu, ale również w sferze cyfrowej i informacyjnej. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Google wydało obszerny raport o tym, jak Rosja manipuluje przekazem medialnym w naszym kraju.

30.10.2025
Tagi: Drony wojskowenatoRosja
