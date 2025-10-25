AfD szpieguje na rzecz Rosji? Zbierają dane o infrastrukturze krytycznej Niemiec

Ładowanie...

W ciągu ostatniego roku posłowie Alternatywy dla Niemiec (AfD) w Turyngii złożyli aż 47 szczegółowych zapytań dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, transportów wojskowych i obrony przed dronami. Wśród nich znalazły się m.in. pytania o dokładne trasy przejazdu wojsk przez landy, miejsca postoju, typy konwojów, a nawet użycie bezzałogowców i systemów ich neutralizacji.

Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Turyngii Georga Maiera, taka aktywność nie wynika z chęci sprawowania kontroli parlamentarnej, lecz z realizowania interesów zewnętrznych. Maier powiedział, że należy przyjąć, iż AfD działa jako przedłużone ramię Putina. Dodał także, że niektóre pytania wyglądają tak, jakby odhaczano punkty z listy przekazanej przez Kreml.

REKLAMA

To tylko ciekawskość, czy polityczne szpiegostwo?

AfD się broni, powołując na prawo do zadawania pytań jako jedno z podstawowych narzędzi demokracji. Poseł Ringo Muhlmann, autor kontrowersyjnych zapytań, które trafiły do landowego parlamentu w Erfurcie, stwierdził, że to teorie spiskowe i w dodatku absurdalne. Z punktu widzenia formalnego wszystko wydaje się zgodne z prawem – pytania są starannie sformułowane i nie wykraczają poza kompetencje parlamentarne.

Problem jednak w tym, że zakres i szczegółowość tych zapytań, takich jak pytanie o rozmieszczenie dronów, systemy ich wykrywania, procedury Bundeswehry i policji federalnej, może prowadzić do ujawnienia informacji, które w niewłaściwych rękach mogą zagrozić bezpieczeństwu Niemiec.

Jak czytamy na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung, zarzuty o prorosyjskie sympatie wobec AfD nie są nowe. W niemieckich służbach bezpieczeństwa od dawna mówi się o powiązaniach niektórych posłów tej partii z Rosją i z Chinami. Teraz jednak temat trafia na polityczne salony i jest publicznie podnoszony przez urzędników wysokiego szczebla.

Parlament jako źródło danych wywiadowczych?

Choć rząd landu ma możliwość odmówienia odpowiedzi na pytania mogące ujawniać tajemnice państwowe, jak dotąd rzadko kiedy z tego korzystał. Tymczasem AfD wykorzystuje lukę. Pytania są tak sformułowane, by nie naruszać przepisów, a jednocześnie uzyskać wrażliwe informacje. W efekcie partie o autorytarnych sympatiach mogą wykorzystywać mechanizmy demokracji parlamentarnej, by osłabiać tę samą demokrację od środka.

Taką strategię obserwuje się nie tylko w Turyngii. Podobne zjawiska występują w Bundestagu i w innych parlamentach landowych. Zdaniem ekspertów potrzebna jest poważna debata o granicach prawa do informacji, szczególnie w czasach toczącej się wojny hybrydowej.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Czy można ograniczyć prawa parlamentarzystów, gdy istnieje podejrzenie, że działają nie w interesie obywateli, lecz obcego mocarstwa? Sprawa AfD i jej szczególnego zainteresowania wojskowością oraz infrastrukturą krytyczną może stać się precedensem, który zdefiniuje granice legalnej kontroli w erze geopolitycznej nieufności.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA

Marcin Kusz 25.10.2025 16:45

Ładowanie...