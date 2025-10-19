REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to

Test IRIS-T SLM zakończył się pełnym sukcesem. Niemcy przygotowują swoje okręty do walki z nowym zagrożeniem.

Marcin Kusz
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. Patrzcie na to
REKLAMA

Niemiecka fregata Baden-Wurttemberg jako pierwsza w historii odpaliła z morza rakietę IRIS-T SLM, czyli morski wariant sprawdzonego już na lądzie systemu obrony powietrznej. To próba załatania luki, którą od lat krytykowano na arenie międzynarodowej: fregaty typu F125 dotąd praktycznie nie miały czym odpierać nowoczesnych ataków z powietrza.

REKLAMA

Nowa warstwa obrony: 40 km w każdą stronę

Próba miała miejsce w ramach ćwiczeń Andoya 2025. System IRIS-T SLM został zintegrowany z pokładem okrętu jako moduł kontenerowy. Nie było więc potrzeby wykonywania jakiejkolwiek ingerencji w strukturę statku. Taki zabieg pozwolił niemieckiej marynarce szybko przetestować pełną funkcjonalność systemu i przygotować się do jego szerszego wdrożenia. W efekcie uzyskano udany ostrzał testowy i potwierdzono możliwości zwalczania celów powietrznych w zasięgu aż 40 km. To 4 razy więcej, niż pozwalał dotychczasowy system RAM, którego zasięg oscyluje wokół 9 km.

IRIS-T SLM to rozwinięcie dobrze znanej rakiety IRIS-T wykorzystywanej w lotnictwie od wielu lat. W wersji naziemnej taki system broni dziś nieba Ukrainy. W wersji morskiej, po raz pierwszy przetestowanej właśnie na F125, zyskuje dodatkowe możliwości: większy silnik, nawigację wspomaganą GPS, wewnętrzne naprowadzanie i datalink do korekty kursu w trakcie lotu. W ostatniej fazie pocisk przechodzi w tryb naprowadzania termicznego (IIR), co daje mu wysoką celność także przeciwko manewrującym rakietom i dronom.

Jak czytamy na łamach Army Recognition, pocisk może atakować cele nadlatujące z dowolnego kierunku (360 stopni), również na wysokości do 20 km. To czyni z niego potencjalnie niezwykle skuteczne narzędzie do zatrzymywania ataków, zanim te dotrą w strefę krytyczną.

Niemieckie okręty pod presją zagrożeń

W ostatnich miesiącach niemieckie fregaty klasy Sachsen prowadziły intensywne działania osłonowe w Cieśninie Bab al-Mandab w ramach misji UE Aspides, podczas gdy F125 unikały regionów zagrożonych atakami dronów i rakiet manewrujących. Ograniczona zdolność do odpowiedzi ogniowej sprawiała, że ich rola była drugorzędna. Wdrożenie IRIS-T SLM może to zmienić. Nowa tarcza pozwoli im nie tylko chronić siebie, ale również osłaniać inne jednostki, konwoje czy infrastruktury morskie – a to w świetle rosnących zagrożeń asymetrycznych staje się najistotniejsze.

Zobacz także:

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Bundeswehr / Jan Kistenmacher

REKLAMA
Marcin Kusz
19.10.2025 07:23
Tagi: Marynarka WojennaNiemcyOkręty
Najnowsze
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
16:30
Początek końca Call of Duty? Weteran branży nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-18T16:30:00+02:00
16:20
Znany polski YouTuber okradziony przez AI. Jutro to będziesz ty
Aktualizacja: 2025-10-18T16:20:00+02:00
16:10
Starzy żyją dłużej, młodzi krócej. To ten cywilizacyjny postęp?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:10:00+02:00
16:00
Elektroniczne obrączki z GPS-em. W końcu pozbędziemy się piratów drogowych?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:00:00+02:00
9:00
Roborock F25 Ultra. Jest co najmniej pięć powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-10-18T09:00:00+02:00
7:52
Kiedy koniec PS5 i Xbox Series? Mamy zaskakujące prognozy
Aktualizacja: 2025-10-18T07:52:00+02:00
7:42
Wielka jak Jowisz, lekka jak piórko. Znaleźli zagadkową planetę
Aktualizacja: 2025-10-18T07:42:00+02:00
7:33
W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Aktualizacja: 2025-10-18T07:33:00+02:00
7:22
Recenzja Super Mario Galaxy 1 + 2. W końcu zrozumiesz fenomen Wii
Aktualizacja: 2025-10-18T07:22:00+02:00
7:11
Szef NATO drwi z rosyjskiej marynarki. "Tonie w badziewiu"
Aktualizacja: 2025-10-18T07:11:00+02:00
7:00
Idziesz w góry i śmiecisz. I nawet o tym nie wiesz
Aktualizacja: 2025-10-18T07:00:00+02:00
19:59
Taki będzie składany iPhone. Kupię go, choć będę musiał oddać nerkę
Aktualizacja: 2025-10-17T19:59:13+02:00
19:19
Ukraina, USA i Niemcy zrobili drona-potwora. Polska stoi w miejscu
Aktualizacja: 2025-10-17T19:19:27+02:00
19:03
Kosmiczny pancerz działa. Pierwszy raz nie będziemy bezbronni poza Ziemią
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:06+02:00
18:01
Ludzi Trumpa niepokoją ślady za samolotami. Wyjaśniamy "spisek"
Aktualizacja: 2025-10-17T18:01:11+02:00
17:49
Polska oczyszczalnia zdobyta przez ruskich hakerów. Robili co chcieli
Aktualizacja: 2025-10-17T17:49:01+02:00
17:36
Klimatyzator z ramieniem robota. Po co? Dreame nie wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:36:45+02:00
17:02
Wikipedia ma eksplozję ruchu. Zbadali sprawę i są przerażeni
Aktualizacja: 2025-10-17T17:02:11+02:00
16:48
Przez pompy ciepła zakrywają uszy. Będą problemy w całym kraju
Aktualizacja: 2025-10-17T16:48:22+02:00
16:05
SMS o zwrocie podatku zbiera żniwo wśród Polaków. Można stracić konto
Aktualizacja: 2025-10-17T16:05:13+02:00
15:35
Windows kopiuje najwygodniejszą funkcję na Maku. Szkoda, że ułomnie
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:31+02:00
15:11
Mapy Google zabiorą cię prosto do domu. Apple ma to od dawna
Aktualizacja: 2025-10-17T15:11:35+02:00
14:58
OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości
Aktualizacja: 2025-10-17T14:58:33+02:00
14:34
Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca
Aktualizacja: 2025-10-17T14:34:40+02:00
13:43
Garstka Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Liczby są porażające
Aktualizacja: 2025-10-17T13:43:35+02:00
12:55
Gen otyłości chroni serce? Dziwne odkrycie
Aktualizacja: 2025-10-17T12:55:41+02:00
12:26
Zmiana zapisu zdjęć w telefonach Samsunga. Przyzwyczaisz się
Aktualizacja: 2025-10-17T12:26:28+02:00
11:56
Widzę na mapie, gdzie jest mój kurier. To już nie wygoda, to inwigilacja
Aktualizacja: 2025-10-17T11:56:18+02:00
11:30
Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-10-17T11:30:33+02:00
11:01
Tunel pod Łodzią powstanie na ludzkiej krzywdzie? Mieszkańcy się boją
Aktualizacja: 2025-10-17T11:01:10+02:00
10:14
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował cię na WhatsApp? Jest kilka metod
Aktualizacja: 2025-10-17T10:14:04+02:00
9:48
Generał konsultuje się z ChatemGPT. "Staliśmy się naprawdę bliscy"
Aktualizacja: 2025-10-17T09:48:49+02:00
9:01
Przez 73 dni w roku oddychają smogiem. Stężenie zabójczych związków poza skalą
Aktualizacja: 2025-10-17T09:01:32+02:00
8:02
MacBook z nowym ekranem. Spełni się koszmar Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2025-10-17T08:02:23+02:00
7:45
Call of Duty Black Ops 7 to potencjał pogrzebany pod frustracją. Beta mnie odrzuciła
Aktualizacja: 2025-10-17T07:45:51+02:00
7:04
Chcesz parkować 1 listopada? Zdejmij kamerkę albo wypad
Aktualizacja: 2025-10-17T07:04:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA