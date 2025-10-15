REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości

Rosyjska jednostka eskortowana na Bałtyku. Zareagowały szwedzkie siły zbrojne.

Marcin Kusz
Rosyjski okręt podwodny na Bałtyku. NATO reaguje
REKLAMA

Rosyjski okręt podwodny wpłynął na wody Morza Bałtyckiego, przechodząc przez cieśninę Wielki Bełt. Szwecja potwierdza, że jest on nieprzerwanie monitorowany przez jej siły zbrojne we współpracy z państwami NATO. Chociaż operacja ma charakter rutynowy, to już sama obecność jednostki budzi napięcie. Zwłaszcza, że chodzi o ten sam okręt, który niedawno uległ awarii.

REKLAMA

Rosyjski okręt pod lupą sojuszników

Szwedzkie siły zbrojne opublikowały oficjalny komunikat wraz ze zdjęciem rosyjskiego okrętu podwodnego, który przemieszcza się po Bałtyku w wynurzeniu. Jednostce towarzyszy szwedzki okręt wojenny oraz myśliwce JAS 39 Gripen. Cała operacja prowadzona jest wspólnie z sojusznikami z NATO, począwszy od cieśniny Kattegat i ma mieć charakter rutynowego nadzoru morskiego.

Jak podaje PAP, zidentyfikowana jednostka to najprawdopodobniej okręt klasy Kilo z napędem hybrydowym (diesel + elektryczny). Jest to konstrukcja znana z niskiej wykrywalności i wysokich zdolności do prowadzenia działań rozpoznawczych lub ofensywnych na wodach przybrzeżnych. Co ciekawe, to właśnie ta sama jednostka miała niedawno poważne problemy techniczne podczas przejścia przez Kanał La Manche.

Okręt ten wzbudził zainteresowanie nie tylko z powodu swojej obecności na Bałtyku, ale również wcześniejszej usterki, z której publicznie zażartował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Podczas poniedziałkowej wizyty w Słowenii porównał obecną sytuację do powieści Polowanie na Czerwony Październik, mówiąc: „Dziś to raczej poszukiwanie najbliższego mechanika”. Choć wypowiedź miała żartobliwy ton, sygnał był jasny – Sojusz monitoruje ruchy rosyjskiej floty i pozostaje w pełnej gotowości.

Europejskie wody pod obserwacją

Ostatnie dni przyniosły wzmożoną aktywność rosyjskich jednostek morskich na wodach europejskich. Holenderskie ministerstwo obrony podało, że w sobotę marynarka wojenna tego kraju eskortowała okręt Noworosyjsk oraz holownik Jakow Grebelski na Morzu Północnym. Wcześniej, między 7 a 9 października, Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna śledziła rosyjski okręt wracający z misji na Morzu Śródziemnym.

Zobacz także:

REKLAMA

Choć ruchy rosyjskich okrętów podwodnych nie są rzadkością, to ich każdorazowe pojawienie się na strategicznych akwenach, takich jak Morze Bałtyckie, budzi zrozumiałe napięcie opinii publicznej. Obecność okrętu klasy Kilo na północnych wodach Europy to sygnał, że monitorowanie działań rosyjskiej floty pozostaje jednym z istotniejszych elementów bezpieczeństwa NATO.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: FOTOGRIN / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
15.10.2025 17:44
Tagi: bałtykMarynarka WojennaOkrętyRosja
Najnowsze
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA