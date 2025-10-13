Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost

Ładowanie...

Rosja przygotowuje się do potencjalnej konfrontacji z NATO. Według amerykańskich analityków Moskwa zwiększa produkcję czołgów T-90 o 80 proc. i opracowuje nowe strategie walki, które mogą zagrozić Europie znacznie wcześniej, niż przewiduje się w oficjalnych raportach.

Masowa modernizacja rosyjskiej armii

Jak wynika z dokumentów ujawnionych przez wywiad ukraińskiej organizacji Frontelligence Insight, rosyjski gigant zbrojeniowy Urałwagonzawod planuje radykalnie zwiększyć produkcję swoich czołgów T-90 – nawet o 80 proc. do 2028 r. w porównaniu z poziomem z roku 2024. Oprócz rozbudowy produkcji obecnych modeli planowane jest także wdrożenie nowego wariantu czołgu: T-90M2.

Według szacunków Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), w ciągu najbliższej dekady zmodernizowanych zostanie ponad 2 tys. maszyn pancernych – nie tylko T-90, ale również starszych modeli T-72B3M. To ilość wystarczająca do całkowitej odbudowy rosyjskiej floty pancernej z czasów przedwojennych.

Czołgi znikają z frontu. Rosja je ukrywa?

Równocześnie ISW zauważa zaskakujący trend. Chodzi o zmniejszenie intensywności wykorzystania czołgów na froncie ukraińskim. Zdaniem analityków nie świadczy to o wyczerpaniu zasobów, lecz raczej o ich celowym gromadzeniu. Moskwa może przygotowywać sprzęt do użycia w przyszłych konfliktach o szerszym zasięgu, także tych z udziałem NATO.

Eksperci ostrzegają, że pełna odbudowa rosyjskich sił zbrojnych nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia działań ofensywnych. Rosja może zaatakować wcześniej – szczególnie jeśli uzna, że Zachód nie jest odpowiednio przygotowany.

To strategia nowego pola walki

ISW zwraca uwagę, że rosyjskie dowództwo rozwija też koncepcje operacyjne pozwalające na prowadzenie działań zbrojnych bez dużego udziału czołgów. Moskwa inwestuje w zdolności zakłócania logistyki wroga, atakowania zaplecza operacyjnego oraz prowadzenia operacji powietrznych bez konieczności uzyskania pełnej dominacji w powietrzu.

Równolegle rozwijane są techniki uniemożliwiające przeciwnikowi skuteczne wykorzystanie własnych sił pancernych – w tym systemy walki elektronicznej, precyzyjnego rażenia oraz zakłócania komunikacji. To element strategii, która ma wyrównać potencjalne braki technologiczne i liczebne względem sił NATO.

Marcin Kusz 13.10.2025 18:49

