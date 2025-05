Uważaj na Gołębia: dron zostawia coś gorszego niż białe kleksy

Rosyjskie media poinformowały, że ich armia rozpoczęła masową produkcję nowego drona bojowego zdolnego do wielokrotnego rażenia celów przy użyciu granatów. Gołąb to czterowirnikowy dron typu quadcopter, który został wyposażony w wewnętrzny bęben magazynkowy mieszczący do 12 granatów odłamkowych, podobnych do tych używanych w granatnikach podwieszanych. Maszyna ma być wykorzystywana do eliminacji siły żywej przeciwnika oraz lekkich pojazdów.