Nowe drony wylatują na służbę w Wojsku Polskim. Oto co potrafią

Dron zbudowany w układzie latającego skrzydła ma rozpiętość 2,98 m i waży maksymalnie 13 kg. Porusza się z prędkością od 65 do 120 km/h, może wznieść się na wysokość do 4 tys. m n.p.m., a na jednym ładowaniu utrzymuje się w powietrzu nawet przez 3 godz. Dzięki napędowi elektrycznemu ze śmigłem pchającym oraz automatycznemu systemowi startu i lądowania (opartemu na spadochronie i poduszce powietrznej), jego obsługa ma być intuicyjna i bezpieczna. Dodatkowym atutem jest otwarta architektura systemu, pozwalająca na szybką modernizację i dostosowanie do zmieniających się wymagań operacyjnych. Obecnie gotowych do dostarczenia jest już 11 kompletów, z czego dwa zostały przekazane odbiorcy 28 maja.